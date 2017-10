Offiziell gespukt wird ja eigentlich erst am 31. Oktober, aber schon jetzt, am langen Wochenende vor Halloween, wird es zwischen Spandau und Köpenick noch erschreckender als sonst – nicht wegen Dauerbaustellen, Müllecken und düsterer Gestalten am Alexanderplatz, sondern weil halb Berlin in Gestalt von Zombies und Vampiren unterwegs ist.

Familiengrusel für alle

Als Halloween aus den USA nach Deutschland kam, waren es ja vor allem die Kinder, die den Kulturimport begeistert aufgriffen. Sie kommen am Samstag ab 15 Uhr im Comicladen Modern Graphics in der Kastanienallee 79 zum Zug. Steffen Gumpert liest aus seinem Gruselband „Der bleiche Hannes“, der Eintritt ist frei.

Die Nacht gehört dann den großen Monstern: Im Festsaal Kreuzberg (Am Flutgraben 2) startet um 22 Uhr der „Halloween Monster Ball“, bei dem die Musik der 90er Jahre zurückkehrt wie eine Mumie aus ihrem Sarkophag. Es gibt keine Kostümpflicht, aber ohne macht es viel weniger Spaß und die ersten 30 Verkleideten zahlen keinen Eintritt. Also bitte kräftig zulangen beim Kunstblut und bloß nicht beim Vampirgebiss sparen!

An der Elsenbrücke startet das Grusel-Programm heute um 22 Uhr mit einem Halloween-Festival im Club 1 Stralau. Bis zum Morgengrauen wird dort mit den Wölfen geheult, getanzt wird zu Hip Hop, Electro und R’n’B. Schminkkünstler zaubern vor Ort ein paar fiese Narben ins Gesicht.

Bis einschließlich Dienstag treiben furchterregende Wesen im 1 Stralau ihr Unwesen: Am Sonntag geht’s weiter mit einer Party für Jugendliche ab 16 Jahren, am Montag droht ein „Hip Hop Nightmare“ und am Dienstagnachmittag gibt’s Familiengrusel für alle. (tsp)