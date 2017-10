Berlin und dem Umland steht ungewöhnlich schwerer Sturm bevor. Am Donnerstag rauscht ein Tief namens Xavier über Norddeutschland, das in exponierten Lagen sogar Orkanböen mitbringen kann. Selbst für Berlin gibt es Berechnungen, die Spitzenböen mit 120 km/h Windgeschwindigkeit für möglich halten. Das wäre volle Orkanstärke – zum ersten Mal in der Region seit mehreren Jahren.

Der Donnerstag beginnt in Berlin und Brandenburg bereits sehr windig. Bis zum Mittag frischt der Wind weiter auf und erreicht spätestens am Nachmittag Sturmstärke. Roland Vögtlin vom Wetterdienst Meteogroup prophezeit „schwere Sturmböen“, also Stärke zehn, und fügt hinzu: „es kann auch vereinzelt orkanartige Böen geben“. Das wäre Stärke elf mit Windgeschwindigkeiten um 110 km/h. „Das wird aber nur vereinzelt und kurzzeitig passieren“, sagt der Meteorologe. Wo es am ruppigsten wird, hänge von der exakten Zugbahn des Tiefs ab.

Auch das Wochenende wird nasskalt

Zum Wind kommt teils kräftiger Regen bei frischen zwölf Grad. Ein Hauptproblem schwerer Stürme ist, dass der Winddruck und damit die Schadensträchtigkeit nicht linear mit der Windgeschwindigkeit wachsen, sondern exponentiell. Insofern ist der Unterschied zwischen Böen der Stärken zehn und elf oder gar zwölf gewaltig, obwohl die Windgeschwindigkeiten von 89 km/h (Minimum Stärke zehn) und 118 km/h (Minimum Stärke zwölf) gar nicht allzu weit auseinander liegen. Da die Bäume noch viel Laub tragen, sind sie für Schäden zurzeit anfälliger als im Spätherbst und Winter.

In der Nacht zu Freitag soll sich das Wetter allmählich beruhigen, aber sehr angenehm wird wohl auch der Freitag nicht: windig und grau mit einzelnen Schauern, aber auch sporadischen Wolkenlücken und immerhin wieder etwas milderen 14 Grad Höchsttemperatur. Das Wochenende wird wohl ähnlich bescheiden und eher noch einen Tick kälter.

Deutlich besseres und auch wieder milderes Wetter dürfte sich erst im Laufe der nächsten Woche einstellen – aber das ist angesichts der langen Zeit bis dahin noch keineswegs gewiss.