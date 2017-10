Die Schule endet am Freitag, die Herbstferien beginnen - und damit startet auch die Zeit der Ferienbaustellen. Es wird dringend geraten, mehr Zeit einzuplanen - ob nun auf dem Weg zum Flughafen oder zum Ausflug ins Umland. Ein Überblick.

Stadtautobahn zum Flughafen Schönefeld

Hier wird ab Freitagabend, 22 Uhr, gebaut. Betroffen ist nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale VIZ die A113 - also der Zubringer zum Flughafen Berlin-Schönefeld. Nach Angaben der VIZ ist die Autobahn stadtauswärts gesperrt zwischen den Anschlussstellen Gradestraße und Späthstraße in Neukölln. "Die Sperrung gilt für eine Woche und wird im Anschluss ebenfalls für eine Woche in der Gegenrichtung eingerichtet", also in der zweiten Ferienwoche.

"Die bestehenden Beläge sind stark ausgemagert und rissig, sodass vier Zentimeter der obersten Deckschicht erneuert werden müssen", heißt es in der Ankündigung. Umleitung - über Gradestraße, Blaschkowallee und Späthstraße. (Details finden Sie unter diesem Link)

Heerstraße ist voll gesperrt

Ebenfalls ab Freitagabend, 20 Uhr, wird die Heerstraße gesperrt - wichtigste Verbindung Berlins gen Westen ins Umland. Die Heerstraße ist bis Montagmorgen, 5 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Sandstraße und Magistratsweg gesperrt. "Eine großräumige Umleitung über Gatower Straße, Brunsbütteler Damm und Nennhauser Damm wird eingerichtet", heißt es in der Ankündigung. Davon betroffen sind auch mehrere Buslinien der BVG, die anders fahren - mehr Details finden Sie unter diesem Tagesspiegel-Link.

Staufalle Pankow: Mehr Zeit einplanen zur Ostsee

Die VIZ warnt zudem vor einer Baustelle an der Schönerlinder Straße auf dem Pankow-Zubringer A 114. "Hier wird bis Anfang Dezember die Fahrbahn ertüchtigt, damit 2018 eine grundhafte Erneuerung der Autobahn beginnen kann."

Der S-Bahnring ist ab Freitag unterbrochen

Viele Menschen werden auch von den Behinderungen auf dem S-Bahnring betroffen sein. Von Freitagabend, 22 Uhr, bis zum 30. Oktober fahren keine Züge mehr zwischen Gesundbrunnen und Westend. Es muss mit einer verlängerten Fahrzeit gerechnet werden. Mehr lesen Sie unter diesem Link.

