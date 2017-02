Es ist nasskalt in Westend, das Spiel abgepfiffen, 2:0 für Hertha gegen Eintracht Frankfurt. Die Fans freuen sich auf warme Füße und ein frisches Bier. Doch an der Großgaststätte „Preußisches Landwirtshaus“ neben dem Olympiastadion, wo sonst vor und nach den Spielen weit mehr als 500 Fußballfans friedlich zusammenkommen, ist in dieser Nacht alles anders. „Kein Zutritt!“, sagen Polizisten vor dem Lokal – und dann, ziemlich zerknirscht: „Wir bewachen gerade stundenlang 60 Schläger, die in der Kneipe gemütlich ihr Bier trinken und Fußball auf der Leinwand gucken …“. Betreutes Trinken auf Staatskosten.

Die 60 Männer, die im Warmen sitzen, gehören zu jenen, die sich vor dem Spiel eine Auseinandersetzung mit Fäusten, Steinen und Flaschen in Moabit geleistet haben, wie sie die Stadt seit den 90er Jahren nicht mehr gesehen hat. Bilanz des Sonnabends: 96 Festgenommene, mehr als 70 aus Hessen, sechs Menschen im Krankenhaus. Und verschreckte Anwohner in der Beusselstraße.

Wohin mit solchen Tätern?

„Fragen Sie mal die Justiz, warum die in einer Gaststätte sitzen und nicht im Gefängnis“, sagt an diesem Abend ein anderer Polizist, ebenfalls wütend, in der kalten Nacht von Westend. Im Biergarten stehen der Wirt und sein Personal vor den Grills mit hunderten Würsten und Buletten, die sie nun nicht loswerden, weil dieser Biergarten jetzt Hochsicherheitszone ist. „Hallo, hallo, ’ne Wurst!?“, ruft ein Verkäufer durch seine Hecke. Eine Tresenkraft bringt ein Tablett Bierbecher auf den Bürgersteig. Ein bisschen Umsatz, irgendwie. Das Wochenendgeschäft: verdorben.

Tatsächlich hat ein Richter entschieden, dass der sogenannte Anschlussgewahrsam gegen die Festgenommenen nicht verhältnismäßig sei, hieß es am Sonntag im Polizeipräsidium. Die Frage also: Wohin mit solchen Tätern, wenn nicht hinter Gitter?

„Uns ging der Umsatz flöten“, sagt Benjamin Renger am Morgen nach dieser ungewöhnlichen Nacht. Er ist der Inhaber des „Preußischen Landwirtshauses“. Die Polizei sei gekommen mit der Frage, ob sie die Frankfurter Fans mit Stadionverbot hier „zwischenparken“ dürfe, berichtet Renger.

„Die waren stocknüchtern“

Dies sei in der Vergangenheit mehrfach so praktiziert worden, deshalb habe er zugestimmt, sagt der Gastronom. An diesem Abend durften die Fans aber nicht wie sonst das Lokal verlassen nach Spielende. Die Polizei hatte Sorge, dass es zu neuen Auseinandersetzungen kommt – und Hertha-Fans durften nicht in ihre Stammkneipe. „Die waren natürlich erbost“, sagt der Gastwirt. „Erst als alle Herthaner weg waren, durften die Frankfurter raus“, berichtete Renger – da war es 23.30 Uhr, der Abend gelaufen.

Die Polzei bewacht die Männer im Lokal. Foto: André Görke

Während sonst unzählige Fußballfans in dem bürgerlichen Lokal mit der passablen Küche sitzen, verloren sich an diesem Abend nur die paar Frankfurter. Die Bierbänke: alle leer. Und vor allem: „Die waren stocknüchtern“, sagte der Wirt – eine interessante Beobachtung. Während sonst Fußballfans bei Auswärtsspielen oft betrunken vor Spielbeginn sind, haben die Frankfurter Schläger sich das bewusst verkniffen – alkoholisiert prügelt es sich nicht so gut. In seinem Lokal seien die Fans allerdings friedlich gewesen, sagt Renger: „Von den Ausschreitungen in Moabit wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts.“ Renger glaubt nicht, dass er eine Entschädigung für den entgangenen Umsatz bekommen wird.

Die Hooligan-Fahnder ermitteln jetzt, ob es ein gezielter Angriff der Frankfurter war oder ob sich beide Gruppen zu einer Schlägerei verabredet haben, was die Polizei etwas sperrig „Drittortauseinandersetzung“ nennt. Solche Duelle sind nicht schwer zu organisieren, die Beteiligten kennen sich, haben Handynummern. Allerdings ist der Ort untypisch: In der Beusselstraße gibt es zu viele Zeugen, Kameras hängen an der Aral-Tankstelle.

Der Ärger um das Spiel Hertha gegen Frankfurt ist nicht neu: Randale gab es schon 2009, 2014, 2016. Und jetzt kommt noch 2017 hinzu.