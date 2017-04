Erstmals ist die Internationale Gartenbauausstellung zu Gast in Berlin, ab heute bis zum 15. Oktober können Besucher die Anlage in Marzahn erkunden. Der Festakt zur Eröffnung begann um 11 Uhr. Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier und der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hielten Reden. Auch der frühere Regierende Klaus Wowereit, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und die Bundestagsabgeordnete Petra Pau (Linke), die ihren Wahlkreis in Marzahn-Hellersdorf hat, waren bei der Feier dabei. Nach der Eröffnungsfeier besichtigten Steinmeier, Müller und andere Prominente das Gelände - bei trübem Wetter und kaltem Wind.

Ab 13 Uhr steht die IGA dann allen Besuchern offen. Sie steht unter dem Motto „Ein Mehr aus Farben“.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei der Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung in Marzahn. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Pünktlich zu Beginn des Festaktes fing es an zu regnen, berichtete unser Reporter Hannes Soltau. Die Band "Karat" spielte den Song "Der blaue Planet". Ein weiterer Programmpunkt: Eine chinesische Tanzgruppe zeigte eine traditionelle "Drachentanz"-Choreographie. Zwischen den Programmpunkten wurden Zitate aus der Bibel, dem Koran und anderen religiösen Schriften zum Thema Garten vorgelesen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich selbst als Gartenfan bezeichnete, sagte in seiner Eröffnungsrede, es sei beeindruckend, was in den vergangenen Monaten auf dem Gelände gewachsen sei. "Die IGA ist ein besonders schönes Symbol für die Weltoffenheit dieser Stadt und für den Dialog der Kulturen." Gärten seien auch ein Symbol der Hoffnung, das habe er in Afghanistan erlebt. "Mitten im zerstörten Kabul haben wir in meiner Zeit als Außenminister einen alten Gartenpark wieder auferstehen lassen." Er sei für die Menschen ein Anker der Hoffnung.

Die Welt zu Gast bei Gärtnern

Steinmeier zog Parallelen zum "Sommermärchen" 2006 bei der Fußballweltmeisterschaft. "2006 war die Welt zu Gast bei Freunden und es wurde ein Sommermärchen. Märchen lassen sich nicht planen. Aber wenn die Welt zu Gast bei Gärtnern ist, kann eigentlich nichts schiefgehen."

Michael Müller sagte in seiner Rede: "Wir erwarten zwei Millionen Zuschauer aus aller Welt, die Pflanzen aus einer Welt bestaunen." 85 Prozent des Erbauten auf der IGA solle dauerhaft erhalten bleiben: "Gerade in Berlin brauchen wir Grünflächen zur Erholung."

Noch viele braune Stellen im Gras

Der erste Eindruck vom Gelände wirft aber die Frage auf: Ob die Eröffnung nicht vielleicht doch etwas zu früh im Jahr angesetzt wurde. An vielen Stellen ist der Rasen nicht gewachsen, es sind mehrere braune Stellen zu sehen, die zum Teil notdürftig mit Grasstauden geflickt sind.

Probleme beim Service

Beim Service gab es erste kleinere Pannen. Die telefonische Auskunftsstelle der IGA war am Donnerstagvormittag stundenlang nicht besetzt. „Wegen Wartungsarbeiten“ seien die Telefone von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr nicht erreichbar, hieß es auf einer Bandansage. Und auch wer über das Internet die 20 Euro teuren Eintrittskarten kaufen wollte, scheiterte. Die erste Seite zu den Tickets ließ sich zwar aufrufen, weiter zum eigentlichen Kauf ging es aber nicht. Selbst Informationen zu den Preisen wurden nicht angezeigt. (mit dpa)



