Premierenzeit in Marzahn-Hellersdorf: Erstmals ist die Internationale Gartenbauausstellung zu Gast in Berlin, ab heute bis zum 15. Oktober können Besucher die Anlage in Marzahn erkunden. Zur feierlichen Eröffnung ist für heute ein Festakt geplant, zu dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet wird. Ab 13 Uhr steht die IGA dann allen Besuchern offen. Sie steht übrigens unter dem Motto „Ein Mehr aus Farben“. Und es gibt tatsächlich noch mehr zu sehen und zu erleben. Wir haben die besten Tipps für Sie zusammengestellt.