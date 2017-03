Ein riesiges neugestaltetes Gelände, mehrere Millionen erwartete Besucher – und eine Aufwertung der Marzahner und Hellersdorfer Siedlungen am Rande Berlins? So stellen es sich zumindest die Stadtplaner vor. Ob die Internationale Gartenschau IGA, die am 13. April eröffnet, diese Hoffnungen erfüllen kann, wird heute in einer gemeinsamen Veranstaltung von Architektenkammer, der Urania und dem Tagesspiegel diskutiert.

Auf dem Podium: IGA-Geschäftsführerin Katharina Lohmann, Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle sowie Wirtschaftsstaatssekretär Henner Budde und Peter Kenzelmann von der Alten Börse Marzahn. Gerd Nowakowski, Leitender Redakteur des Tagesspiegels, moderiert die Debatte. Ort: An der Urania 17, Beginn: 19.30 Uhr. Freier Eintritt. Weitere Infos hier.