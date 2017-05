Auf der Internationalen Gartenausstellung (IGA) in Marzahn hat sich eine Frau auf einem Klettergerüst verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr bereits am 30. April auf einem Spielplatz des IGA-Geländes.

Dort hielt sich die Frau nach Informationen der Bild-Zeitung offenbar gemeinsam mit ihren Kindern und ihrem Mann auf. Die Frau kletterte auf einem großen Holzgerüst, das die Form eines Wals hat. Als sich die Frau von dem Kletterwal heruntergleiten ließ, bohrte sich ein Holzsplitter in ihr Bein. Dieser soll 23 Zentimeter lang gewesen sein.

Die Feuerwehr wurde gegen 14.30 Uhr alarmiert, die Rettungskräfte brachten die Frau ins Unfallkrankenhaus Marzahn. Vorwürfe, dass es Verzögerungen bei der Rettung gab, wies ein Feuerwehrsprecher zurück. Seinem Eindruck nach hätten die IGA-Veranstalter auf dem Gelände ein „vernünftiges Hilfesystem“ eingerichtet. Auf Infostelen sei für Besucher gut ersichtlich, wo sie sich befänden, und alle Punkte könnten von Rettungskräften erreicht werden.

Im Unfallkrankenhaus Marzahn wurde die Frau versorgt und dann nach Hause entlassen. Später gab es aber offenbar Komplikationen und sie musste notoperiert werden.

Die Frage ist, warum an einem neuen Klettergerüst ein großer Holzsplitter abbricht ... Dazu sagt die IGA:

Wie viele Menschen die IGA bisher besucht haben, will die Pressestelle nicht sagen. „Wir geben derzeit keine aktuellen Besucherzahlen heraus, das wurde so beschlossen“, sagte eine Sprecherin. svo