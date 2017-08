Es fehlen nur noch Sturmleitern und Rammböcke, dann wäre das Bild einer mittelalterlichen Belagerung für die frühere Teppichfabrik auf der Halbinsel Stralau gänzlich zutreffend. Die Belagerten, das sind linksautonome Aktivisten, die sich schon seit Monaten in der Industriebrache verschanzt haben, um sich gegen den „Ausverkauf der Stadt an Reiche“ zu wehren. Die vermeintlichen „Angreifer“, das ist eine steigende Zahl privater Sicherheitskräfte und Polizisten auf dem Gelände der Fabrik und drum herum.

Die Situation an der „Platte“, so der Spitzname der Linksradikalen für das besetzte Gebäude am Spreeufer, hat sich zuletzt kaum geändert. Seit gestern gibt es zwar auch kein fließendes Wasser mehr, der Strom wurde aber schon vor Wochen abgestellt.

Eine Anhörung mit den Besetzern gab es nicht

Räumungsversuche gab es bislang noch keine, aber das kann sich jederzeit ändern. Dem neuen Besitzer der ehemals als Veranstaltungsort genutzten Fabrik an der Straße Alt-Stralau 4 geht der Tumult um seine denkmalgeschützte Immobilie jetzt offenbar zu weit. Seit Anfang August liegt dem Tempelhofer Amtsgericht ein Antrag auf Räumung vor.

Nach Angaben des Berliner Landgerichtes wurde dem im Eilverfahren gestellten Antrag schon am 7. August stattgegeben. „Wie bei besonderer Eilbedürftigkeit üblich und rechtlich zulässig“ sei keine Anhörung der Besetzer erfolgt. Damit ist eine Räumung jederzeit möglich, sobald die Besitzer den Autonomen den Beschluss durch einen Gerichtsvollzieher überbringen lassen. Beim Besitzer handelt es sich um die „Freier Besitzgesellschaft mbH.“. Deren Chef ist der deutsche Milliardär Bernd Freier. Der hatte 1969 die Modemarke s.Oliver gegründet und seitdem laut Wirtschaftsmagazin „Forbes“ ein Vermögen von mehr als 1,8 Milliarden Euro angehäuft. Seine Firma aus Rottendorf bei Würzburg lässt sich im Streitfall Stralau durch die Hamburger Agentur von Béla Anda vertreten. Der wiederum war unter Gerhard Schröders rot-grüner Regierung von 2002 bis 2005 Regierungssprecher.

Am Freitag gibt es eine Kundgebung

Auf dem Areal sei „eine Mischnutzung von Wohn- und Gewerberäumen“ angedacht, sagt Anda. 2500 Quadratmeter für Büroflächen und 35 Wohnungen sollen, in Einklang mit den Richtlinien des Denkmalschutzes, entstehen.

Bevor es losgehen kann, müsste die Belagerung jedoch enden. Die Besetzer geben sich unbeeindruckt. Sie riefen zu einer Kundgebung vor der Fabrik am Freitagabend auf.