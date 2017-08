Rund 450 Personen demonstrierten am frühen Sonntagabend gegen das Verbot der linksradikalen Internet-Plattform "linksunten.indymedia.org". Der Zug startete am Heinrichplatz in Kreuzberg, gegen 19.40 Uhr war der Endpunkt, das Rathaus Neukölln, erreicht. Die Polizei meldete keine Zwischenfälle. "Indymedia" war am Freitag vom Bundesinnenministerium verboten worden. Tsp