Der Kirchentag in Berlin endet am Sonnabend, das nächste Fest steht schon bevor: Das Internationale Deutsche Turnfest beginnt am 3. Juni und dauert eine Woche. Tausende tanzen durch die Straßen, feiern in der Hasenheide, im Tiergarten und auf dem Messegelände, jubeln im Olympiastadion, wandern am Wannsee, in Tegel und Friedrichshagen – die ganze Stadt wird auf den Beinen sein.

Wer schon mal einen Blick wagen möchte aufs Programm: www.turnfest.de tsp