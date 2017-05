Amnesty International und Reporter ohne Grenzen demonstrierten am heutigen Mittwoch zum Tag der Pressefreiheit vor der türkischen Botschaft am Tiergarten. Sie forderten die sofortige Freilassung aller inhaftierten Journalisten in der Türkei. Seit dem 27. Februar sitzt dort auch der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in Untersuchungshaft.

Markus N. Beeko, Generalssekretär von Amnesty International, sagte mit Blick auf die aktuelle Situation: "In keinem Land sind derzeit mehr Journalisten in Haft als in der Türkei." Nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 seien dort über 120 Medienvertreter verhaftet und 160 Medienhäuser geschlossen worden. Tausende Journalisten hätten ihre Arbeit verloren. "Die Untersuchungshaft wird de facto als Strafe angewandt, faire Verfahren werden systematisch verhindert", sagte Beeko.

Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter Ohne Grenzen, unterstrich die Bedeutung einer uneingeschränkten Berichterstattung für die Demokratie: "Es gibt keine Freiheit ohne Pressefreiheit". Während eine Aktivistin die Namen der in der Türkei festgesetzten Journalisten verlas, hielten Teilnehmer der Demonstration überdimensionierte Porträts der Inhaftierten in Richtung der Botschaft. Mit Sprechchören und Trillerpfeifen versuchten sie die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen - an den Fenstern des Gebäudes war kein Mensch zu sehen.

Derweil wird der Protest ab 17 Uhr vor dem Brandenburger Tor fortgesetzt. Auf einem Solidaritätskonzert spielen unter anderem bekannte Künstler wie die Antilopen Gang, The Notwist, Die Sterne, Peter Licht und Christiane Rösinger. O #FreeDeniz mit Unterstützung von Amnesty International, Reporter ohne Grenzen Deutschland, Kulturforum Türkei Deutschland und zahlreichen Medienpartnern.