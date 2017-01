Anders als zunächst geplant, will die BVG bis Ende 2018 auf allen 173 U-Bahnhöfen einen Gratis-Internet-Zugang anbieten. Ursprünglich sollten bis zum Jahresende 76 Stationen mit W-Lan ausgestattet werden. In 74 sei es installiert, teile die BVG am Montag mit. In einigen sei der Einbau wegen laufender Bauarbeiten verschoben worden. Dafür seien andere Stationen zusätzlich ins Programm gekommen. Die nun vorgesehene Vollausstattung soll rund fünf Millionen Euro kosten. Wer gratis surfen will, muss vorher die Nutzungsbedingungen bestätigen. Die Freischaltung gilt dann für sieben Tage.