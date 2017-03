Die Koalition will das Berliner Radwegenetz schon in diesem Jahr spürbar verbessern und hat dazu rund 90 Einzelprojekte zu einem Investitionspaket von rund 20 Millionen Euro zusammengefasst. Darüber soll der Hauptausschuss des Parlaments jetzt beraten. Die meisten Projekte kosten zwischen 80.000 Euro und einer halben Million. Es geht vor allem um das Anlegen von Radstreifen und die Sanierung ramponierter Radwege, nur in Einzelfällen werden neue Radwege gebaut. "Ich finde gut, das das jetzt losgeht. Die Menschen sollen spüren, dass ein neuer Wind weht", sagte der grüne Verkehrsexperte Stefan Gelbhaar.

Alle zwölf Bezirke bekommen etwas vom Kuchen ab. Damit die Gelder auch tatsächlich verbaut werden, darf jeder Bezirk zwei Planer-Stellen ausschreiben und besetzen, wenn sich denn genügend Bewerber finden. Parallel wird die neue Velo GmbH als Tochterunternehmen von Grün Berlin aufgebaut, die künftig größere Bauprojekte, darunter Radschnellwege, mit eigenem Personal übernehmen soll.