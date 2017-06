Nach den Anschlägen mit mehreren Toten in London Samstagnacht hat die Berliner Polizei nochmals das Sicherheitskonzept für den Karneval der Kulturen geprüft. "Wir haben uns Gedanken darum gemacht, ob wir mehr Kräfte oder zusätzliche Maßnahmen brauchen, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass wir gut aufgestellt sind", teilte eine Polizeisprecherin am Sonntag mit.

Bis zu 1000 Polizisten sichern das Großereignis. Die Strecke, über die der Karneval zieht, ist weiträumig abgesperrt. Fahrzeuge wurden umgesetzt und man kann nur mit speziellen Genehmigungen in die "verkehrsbefreite Zone" einfahren. Betonpoller gibt es keine, die Polizei nutzt Einsatzwagen als mobile Sperren.

Das Musikfestival "Rock am Ring" musste von Freitag bis Samstag wegen einer Terrorwarnung unterbrochen werden. Die Veranstalter des Karnevals der Kulturen weisen aber auf das bewährte Sicherheitskonzept der letzten Jahre hin - und auch auf die Zusatzmaßnahmen im Licht der vergangenen Attentate in Berlin und ganz Europa: Die Polizei plane "den Einsatz von vorgelagerten Straßensperren und eine Erhöhung der Zahl der Einsatzkräfte".

Geisel: Keine aktuelle Gefährdung

Eine aktuelle Gefährdung in Berlin gebe es aber nicht, das versicherte auch Innensenator Andreas Geisel bei einer Pressekonferenz am Freitag anlässlich des zweiten großen Ereignisses an diesem Wochenende: Das Internationale Deutsche Turnfest ist Samstag gestartet. Sonntag beginnen die Wettkämpfe. Auch hier gibt es verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Erstmals wird es eine Bewachung der Schulen geben, in denen ein Großteil der erwarteten 80.000 Teilnehmer in Berlin untergebracht ist.

Zehntausende Feierlustige, 5000 Akteure und Dutzende Wagen sind um 12.30 am Hermannplatz losgezogen in Richtung Möckernstraße. Das Wetter spielt noch nicht richtig mit, die Wettervorhersage zeigt Regenschauer bis zum Abend. Die Karawane über Hermannplatz, Hasenheide, Gneisenaustraße und Yorkstraße wird nass. Die Sambaschule "Sapucaiu no Samba" hat die Feierlichkeiten eröffnet - enden soll das Spektakel erst um 21.30. Neben den bunten und lauten Wagen gibt es auch ein Straßenfest am Blücherplatz statt. 100 Bands und DJs spielen viert Tage lang (von 2. bis 5. Juni) auf vier verschiedenen Bühnen. Mehr zu Programm und Ablauf hier.

Das ganze Areal rund um Umzug und Stadtfest ist für Autos gesperrt. So kommen sie am besten drum herum: