Andreas Mühe hat es nicht leicht an diesem Tag im Schlosspark Schönhausen, mitten in Pankow – eine Hand hält das Handy ans Ohr, die zweite versucht, das Ziehen und Zerren am anderen Ende der Leine auszugleichen. Mühe stemmt seine Stiefel in den Boden, damit Ruby ihn nicht umreißt. „Ich weiß nicht, ob man sich einen Hund zulegen sollte.“ Er dachte, es sei einfacher. „Für so ein Tier braucht es sehr viel Zeit, Ausdauer, Arbeit.“ Dabei hat er hat in seinen 38 Lebensjahren ja schon größere Aufgaben gemeistert.

Zuallererst: Sich neben dem Schauspielervater Ulrich Mühe zu etablieren, seine eigene künstlerische Ausdrucksform zu finden, nämlich die analoge Fotografie mit der Großbildkamera. Gelernt hat er bei Ali Kepenek in Berlin und bei Anatol Kotte in Hamburg, als wichtigen Förderer nennt er F.C. Gundlach.

Und wenn man schon bei den großen Namen ist, dann müssen auch die genannt werden, die er vor der Linse hatte: Helmut Kohl am Brandenburger Tor, inszeniert wie das Schlusstableau eines Heldenepos. Angela Merkel am Ufer,vom Betrachter abgewandt. Irgendwann bezeichnete man ihn als „Kanzlerinnenfotograf“. Seiner Kunst wird das nicht gerecht.

Nun zeigt die Villa Grisebach Mühes Weihnachtsbaum-Serie. Hier geht es abermals um deutsche Befindlichkeiten und Traditionen – in diesem Fall sehr persönliche. Er hat sich durch die Familiengeschichte gegraben, Fotoalben gewälzt und lange mit seiner Mutter gesprochen, um die Christbäume der Jahre 1979 bis 2016 nachzubilden. „Es ist ein romantischer Versuch, Zeit festzuhalten.“

Für die letzten Vorbereitungen zur Ausstellung muss er dieser Tage also nicht weit fahren. Andreas Mühe wohnt gleich um die Ecke des puderfarbenen Schlosses Schönhausen. Geboren wurde er in Chemnitz, im Delta von Prenzlauer Berg und Mitte wuchs er auf. Seit etwa fünfzehn Jahren ist er Pankower, sein Atelier ist nicht weit entfernt in Wilhelmsruh.

Ruby muss warten

„Der Schlosspark ist für mich eine Kreuzung.“ Hier führt der Weg zum Kindergarten und zur Schule lang, zu Fuß oder auf dem Rad. Im Frühling ist die Wiese voller Familien, erzählt Mühe. Halb Prenzlauer Berg sei jetzt hergezogen. „Ist ein bisschen anstrengend“, sagt Mühe und lenkt ein: „Die ganze Stadt verändert sich ja und das ist toll. Es geht bloß so schnell.“

Jetzt im Winter, hat Ruby den Park für sich allein. Die junge Hündin fetzt über die Wiese, als wittere sie eine unsichtbare Beute. Manchmal geht Mühe mit ihr auf die Jagd. Die Lust daran kam ihm durch seine Arbeiten an zwei Serien, für die er viel Zeit im Wald verbrachte.

Er inszenierte eine Gruppe flüchtender Menschen, die er aus dem Jägerstand heraus fotografierte. Verletzlich wie Rehe kauerten sie unter Büschen, näherten sich zögernd einem Wassergraben. Im Jagen spiegelt sich auch Mühes großes Thema Macht. Wer ist der Herr im Wald? Wer fürchtet wen?

Den Machtkampf mit Ruby gibt Andreas Mühe noch im Schlosspark auf. Sie muss im Auto warten. Aber auch ohne Hund kommt Mühe jetzt nicht ins Schloss hinein. Ruhetag.

„Drinnen gibt es noch ein lila gefliestes Badezimmer, ganz böse.“ Klar, das interessiert ihn: Ein barockes Schlösschen, Ende des 17. Jahrhunderts von einer preußischen Grafenfamilie erbaut und von den Nazis als Depot für die Ausstellung „Entartete Kunst“ genutzt. In der DDR wird es der Präsidentensitz von Wilhelm Pieck, später das bisweilen fragwürdig umgestaltete Gästehaus der SED-Regierung.

Pracht der DDR-Zeiten

An einem Bassin neben dem Schloss steht eine kleine Bronzestatue, ein nacktes Kind in selbstvergessener Pose. Mühe mag die Skulptur. „Da möchte man selber kleiner Junge sein.“ Ganz ähnlich hat er sich ja bereits inszeniert, in den besonders theatralisch und sorgsam ausgeleuchteten Bildern seiner Serie „Neue Romantik“, die Caspar David Friedrichs schwärmerische Kreidefelsen-Panoramen zitieren. Der Fotograf stellte sich ausnahmsweise selbst vor die Kamera und zog blank – wird heute nicht passieren, keine Sorge. Mühe stülpt sich die Kapuze über, steckt die Hände tief in die Jackentaschen und verlässt fröstelnd die Anlage.

Als man begann, das Schloss Schönhausen für die Unterbringung von Staatsgästen des DDR-Regimes zu nutzen, wurde ein hässlicher Neubaublock schräg davorgeklotzt. Andreas Mühe zeigt auf den Eingang und erzählt, dass der bunte Fries darüber von Walter Womacka stammt, jenem Künstler, der auch die Fassade am Haus des Lehrers gestaltet hat. Indira Gandhi, Gaddafi und Castro nächtigten hier in Niederschönhausen mit ihrem Gefolge. In dem Block befinden sich heute Wohnungen und eine Steuerberatung.

Weiter geht es über die Tschaikowski- und die Stille Straße zum Majakowskiring. Hier residierten sie einst alle: Erich Honecker (erst mit Edith, später mit Margot), das Ehepaar Ulbricht, Wilhelm Pieck, Johannes R. Becher, Otto Grotewohl, Günter Schabowski und so weiter. Plaketten an den Häusern erinnern an die alten Bewohner. Zu Beginn der sechziger Jahre zog die SED-Spitze nach Wandlitz um. „Ein Versuch, sich in den Wald abzusetzen, alle in den gleichen Häusern. Bieder und einfach.“ Mühe kennt die Siedlung gut, er hat dort vor einigen Jahren bei Nacht fotografiert.

Der Lärm gehört dazu

Auch die Häuser im Majakowskiring umgibt eine historisch aufgeladene Aura. Geschichten rund um Macht und ihren Verlust haben sich in die Mauern eingeschrieben. „Viele jüdische Kaufleute hatten hier ihre Häuser, die wurden natürlich alle enteignet.“ In Honeckers altem Haus im Majakowskiring 58 ist heute ein Jugendclub untergebracht.

Die Architektur der Nummer 47, der Polnischen Akademie der Wissenschaften, gefällt Andreas Mühe besonders gut. „Future- Post-Sozialismus. Ein wirklich schönes Haus, finde ich.“ Die Bandbreite der Baustile im Majakowskiring ist groß, da stehen auch Gründerzeithäuser, ganz normale Wohnblöcke und nüchtern-moderne Kästen, für die das Wort „Townhouse“ erfunden wurde.

Während Andreas Mühe spricht, brausen über seinem Kopf die Flugzeuge nach Tegel. Anders als viele seiner Nachbarn fühlt er sich davon nicht gestört. Im Gegenteil: „Wollen wir mal hoffen, dass Tegel bleibt. Ich glaube, nur die Zugezogenen regen sich darüber auf. Der Lärm war immer da, das gehört zur Stadt.“ Vielleicht, sagt Mühe, haben sich hier manche verspekuliert. Haben gedacht, sie kaufen ein Häuschen und in ein paar Jahren ist es ruhig.

„Wir wollen eine Weltstadt sein. Mit einem Flughafen, der sowieso nur noch Zubringer ist.“ Für ihn, den Vielflieger, wäre das Tegel-Aus eine Katastrophe. Im Majakowskiring hängen Zettel, auf denen steht „Gib mir den Himmel zurück“, dazu süße Kindergesichter. Mühe schüttelt den Kopf.

Auf dem Weg über die Ossietzkystraße zurück in Richtung Schloss kommt Mühe an einer herrschaftlichen Stadtvilla vorbei, die der chinesischen Botschaft gehört. „Manchmal hängt dort eine große chinesische Fahne, das sieht toll aus, wenn man hier um die Ecke kommt und die flattert im Wind.“ Findet er das gar nicht komisch, so mitten in einem Wohngebiet? „Ich finde es optisch gut, nicht inhaltlich“, sagt Mühe, der die Dinge eben doch immer als Fotograf betrachtet.

Am Südtor des Schlosses betritt Andreas Mühe das alte Wärterhäuschen mit der Dauerausstellung zu den „Pankower Machthabern“. „Wie die alle aussehen, dasitzen und anstoßen, diese fetten alten Männer“, sagt er und beugt sich näher zu den Fotos. Die Mächtigen von einst sind längst nur noch Witzfiguren. Was wird wohl aus den Mächtigen von heute? Und wer wird ihre Spuren fotografieren?



„Zeichen der verrinnenden Zeit“, Villa Grisebach, Fasanenstraße 25, 14. Dezember bis 6. Januar