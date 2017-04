Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD) will die Zuzahlung von Kita-Beiträgen reglementieren. Geplant ist eine Rechtsverordnung, in der „die Zulässigkeit, die Höhe und die Auskunftserfüllung“ festgeschrieben wird. So steht es in der Antwort auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck. Der Paritätische Wohlfahrtsverband reagierte am Dienstag „mit Befremden“ auf die Ankündigung: „Wir hatten erst 2015 ein Agreement erzielt, Eltern und Träger wurden entsprechend informiert“, wundert sich die Kita-Referentin des Verbandes, Dorothee Thielen.

Werden "Eltern abgezockt"?

Scheeres begründet ihren Vorstoß mit Einzelfällen, in denen „die Sorge“ bestehe, dass Kindern, deren Eltern keine Zuzahlung leisten wollen oder können, „kein pädagogisch adäquates Alternativangebot unterbreitet wird“. Thielen betonte, dass auch ihr Verband es aufs Schärfste ablehne, wenn Eltern „ein Stück weit erpresst“ würden. Scheeres habe aber „noch nie Ross und Reiter genannt“.

Langenbrinck geht dennoch davon aus, „dass Eltern abgezockt werden“. Daher begrüßt er es, dass die Zusatzbeiträge künftig kontrolliert werden sollen. Geplant ist, dass bei der nächsten Änderung des Kitagesetzes eine Ermächtigungsgrundlage für die genannte Rechtsverordnung geschaffen werden soll.