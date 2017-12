Es ist ein außergewöhnlicher Dschungel, der am Mittwoch unter dem Dach des Sony-Centers am Potsdamer Platz gewachsen ist. Zwischen geschmückten Tannenbäumen ragen Palmen und andere Grünpflanzen empor, dazwischen liegen Wurzeln und Elektrokabel. Mitten durch diesen tropischen Wald führt ein roter Teppich. Hier sollten am Abend prominente und noch weniger bekannte US-amerikanische Schauspieler entlangflanieren, um den Film „Jumanji – Willkommen im Dschungel“ (Kinostart: 21. Dezember) vorzustellen.

Jumanji – schon allein das Wort mag bei dem ein oder anderen die Vorstellung von trampelnden Nashörnern, Elefanten und Löwen im Schlafzimmer hervorrufen. Vor allem aber das dramatische Trommeln eines Brettspiels, um das es im Originalfilm von 1995 geht. Einmal angefangen, bringt dieses Brettspiel den Dschungel in das Leben der vier Spieler.

Hauptdarsteller war damals der mittlerweile verstorbene Robin Williams. Nicht zuletzt sein Schauspiel macht aus „Jumanji“ eine zeitlose Komödie. In der letzten Szene des alten Films wird das Spiel an einen Strand gespült.

Was mit Abenteuerlust

Die Neuauflage knüpft nun daran an. Über Umwege verwandelt es sich in ein Videokonsolenspiel, das seinen ersten Spieler, einen Teenager, verschlingt. 20 Jahre später finden vier weitere Teenager die Konsole samt Spiel. Sie schließen sie an einen Fernseher an, wählen eine Figur, drücken auf Start und werden in einen fantastischen Dschungel katapultiert. Die Neuauflage des Filmklassikers sei ein großer Abenteuerfilm und eine Coming-of-Age-Komödie zugleich, sagt Regisseur Jake Kasdan.

An der Spitze der Besetzung steht Dwayne Johnson, vielen wohl besser bekannt als „The Rock“. Seine schauspielerischen Fähigkeiten hat er hauptsächlich bei zahlreichen Auftritten in Wrestlingkämpfen unter Beweis stellen können. Seit einiger Zeit versucht er sich in Hollywood und bekommt dafür am 13. Dezember den 2624. Stern auf dem „Walk of Fame“ in Los Angeles.

Johnson ist Hauptdarsteller des Films und auch einer der Produzenten. Im neuen „Jumanji“-Streifen spielt er eine der Figuren aus dem Videospiel, den Archäologen und Erkunder Dr. Smolder Bravestone. Dieser sei der „wundervollste, unsicherste, liebenswerteste Spaßcharakter, den ich je gespielt habe“, verkündete „The Rock“ vorab. Er sei immer ein großer Fan von Robin Williams gewesen. „Seine schauspielerischen Leistungen und gerade dieser Film haben mir viel bedeutet.“