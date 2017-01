Unvergessen ist der Moment, als Rose und Jack oben auf dem Deck der "Titanic" stehen, sie die Arme ausstreckt und "Ich fliege!" haucht. Komisch eigentlich, dass der Eisberg nicht vor Rührung hinwegschmolz.

Fast zwanzig Jahre ist es nun schon her, dass die Schmonzette für volle Kinosäle sorgte und sich Céline Dions Titelsong "My Heart Will Go On" tief in die Gehörgänge brannte.

Nicht ganz so lange ist der letzte Berlin-Auftritt der Kanadierin her - vor acht Jahren gab sie hier ihr letztes Konzert. Am 24. Juli will sie ihre Rückkehr mit dem einzige Deutschlandkonzert der "Céline Dion Live"-Tour in der Mercedes-Benz-Arena feiern. Daneben soll es 15 weitere Termine in Europa geben.

Der Vorverkauf für Berlin startet am 3. Februar an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online etwa unter fkpscorpio.com und eventim.de. (Tsp)