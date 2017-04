Bei einer Auseinandersetzung gestern Abend in Moabit erlitt ein Mann eine Stichverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen kam es in der Straße Alt-Moabit gegen 21.10 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Personen. Plötzlich flüchtete einer der beiden in Richtung Stromstraße, der andere, offensichtlich schwer Verletzte, wechselte die Straßenseite. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr sowie ein Notarzt versorgten den 44-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik, wo er sofort operiert werden musste. Das teilte die Berliner Polizei mit. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

(TSP)