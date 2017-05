Seit Januar ist eine fünfköpfige Ermittlergruppe an dem Fall dran. Damals marschierten 120 maskierte Neonazis nachts unbehelligt über den Altmarkt in Cottbus, den zentralen Platz der Stadt. Die Sicherheitsbehörden waren vorab nicht gewarnt, die Polizei konnte nichts ausrichten. Inzwischen geht es in dem Fall für die Ermittler der Staatsschutzes um viel mehr als den Aufzug. Es geht um ein kriminelles Netzwerk, das die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ und der rbb publik gemacht haben.

Den größten Teil machen dabei die beiden Fangruppen Inferno Cottbus und dessen Nachwuchstruppe Unbequeme Jugend aus. Eng verwoben sind sie aber mit einem Geflecht aus Neonazis, Kampfsportlern, Rockern und Hooligans. Inzwischen gehen die Behörden davon aus, dass das kriminelle Netzwerk etwa 100 Personen umfasst. Von „rechten Mafiastrukturen“ ist die Rede. Allein die beiden Fangruppen kommen auf knapp 90 Personen. Bei besonderen Anlässe bringen sie es mit Unterstützung der rechten Szene auf 150 Personen. Die beiden Gruppen verbreiten in Cottbus ein Klima der Angst, indem sie seit mehr als einem Jahr andere Energie-Fans bedrohen und mit Gewalt einschüchtern.

Weil sich niemand traut, darüber zu sprechen, sind der Polizei aber bislang die Hände gebunden: Für eine effektive Strafverfolgung, klagt eine Sprecherin, fehlten bislang die Zeugen – die sich aus Angst vor weiteren, härteren Attacken nicht melden. Gleichwohl, zu „vielen Sachverhalten laufen auch Ermittlungsverfahren“, sagte der Leiter der Polizeidirektion Süd, Sven Bogacz, am Dienstag.

Einfluss in der Lausitz groß

Worauf es hinauslaufen könnte, deutet am Dienstag ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums an: Dem Verfassungsschutzbehörde lägen „hinreichend viele tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung vor“. Mit dieser Formulierung werden Verbote von extremistischen Gruppen und Vereinen begründet.

Der Sprecher sagte, Polizei und Verfassungsschutz würden die „jüngsten Vorkommnisse“ zum Anlass nehmen, Inferno und das Umfeld „mit ganz besonderer Aufmerksamkeit zu beobachten“. Offenbar ist der Einfluss der Gruppe in der Lausitz groß. Interne Feiern oder Fußballturniere von Inferno Cottbus, die wiederholt „durch rechtsextremistische Symbolik und Musik geprägt“ gewesen seien, würden von „einer Vielzahl von unorganisierten Rechtsextremisten“ vorwiegend aus dem südlichen Brandenburg besucht, hieß es.

Die Veröffentlichungen haben auch Reaktionen in der Politik hervorgerufen. „Ich erwarte, dass der Verein diese Strukturen mit aller Entschiedenheit bekämpft und alles daransetzt, sie zu zerschlagen“, sagte etwa die SPD-Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz. „Es kann nicht sein, dass solche Gruppierungen für eine spürbare Bedrohungslage in der Stadt sorgen, wie es die Recherchen beschreiben“, sagte die sportpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Kathrin Dannenberg.

Erschreckend und Inakzeptabel

Die SPD-Abgeordnete Inka Gossmann-Reetz, Fraktionssprecherin zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, sagte: „Der FC Energie Cottbus hat ein ernsthaftes Nazi-Problem in seiner Fan-Szene. Wer das beschönigt, ist auf dem rechten Auge blind.“ Die Situation in Cottbus sei erschreckend und inakzeptabel. Der Verein müsse diese Strukturen mit aller Entschiedenheit bekämpfen. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) kündigte derweil an, dass der Fall am Donnerstag Thema im Innenausschuss sein sollen.

Energie-Präsident Michael Wahlich sagte am Dienstag, dass der Lausitzer Fußballverein „von kriminellen Elementen, die den Fußball als Plattform nutzen“ unterwandert werde. Dabei verwies er auf das vor vier Jahren gegen Inferno verhängte Auftrittsverbot, das Ende März auf die Unbequeme Jugend erweitert wurde. Nur: Ins Stadion kommen die Mitglieder beider Gruppen trotzdem, sie dürfen nur ihre Gruppensymbole nicht offen zeigen. Während der Recherchen hatten Fans eine aktivere Unterstützung durch den Verein gefordert.