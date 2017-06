Wegen der Befangenheit einer Schöffin muss der Prozess gegen den Berliner U-Bahn-Treter Svetoslav S. neu starten. Das am Donnerstag begonnene Verfahren sei am Freitag ausgesetzt worden, die Hauptverhandlung werde am 26. Juni neu beginnen, teilte das Berliner Landgericht am Freitag mit. Für die Neuverhandlung würden neue Schöffen benannt, die nun für befangen befundene Schöffin werde nicht erneut eingesetzt.

Zum Prozessauftakt hatte die Verteidigung einen Befangenheitsantrag gegen eine der beiden Schöffinnen gestellt, weil diese vor einigen Jahren in einem Leserbrief an eine Berliner Tageszeitung die Kompetenz der Behörden im Umgang mit Jugendkriminalität angezweifelt habe. In einem weiteren Leserbrief soll sich die Schöffin in anderem Kontext unangemessen über Menschen mit Migrationshintergrund geäußert haben.

Die 21. Große Strafkammer habe nach Anhörung der betreffenden Schöffin und der übrigen Verfahrensbeteiligten daraufhin den Beschluss gefasst, die Verhandlung auszusetzen, hieß es.

Der angeklagte Bulgare soll die arglose Passantin in einer Nacht Ende Oktober 2016 mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Betontreppe hinuntergetreten haben. Der Angriff am U-Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln hatte bundesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst. (mit AFP, dpa)