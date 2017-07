Berlins Lehrermangel nimmt immer schwerwiegendere Ausmaße an: Nachdem die Anwerbung in anderen Bundesländern und im Ausland nicht genügend fruchtete und die massenhafte Beschäftigung von Quereinsteigern längst zur Normalität geworden ist, werden nun auch bei den Ausbildern der Lehrer Kompromisse eingegangen. Die Bildungsverwaltung teilte dem Tagesspiegel auf Anfrage mit, dass die Hürden für die sogenannten Fachseminarleiter inzwischen gesenkt wurden.

„In wenigen Ausnahmefällen wurden auch Lehrkräfte beauftragt, die aufgrund ihrer fachlichen Eignung weniger als zwei Jahre im Schuldienst tätig sind“, erläuterte Beate Stoffers, die Sprecherin von Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD). Die betreffe allerdings nur etwa zehn von derzeit über 700 Fachseminarleitungen.

Schulen und Pädagogen sind über diese abermalige Absenkung der Ansprüche dennoch entsetzt. Denn die besagten Seminare sind eigentlich dazu da, bei den frischen Absolventen des Lehramtsstudiums die große Lücke zwischen Studium und Schulpraxis zu schließen. Zudem sitzen dort hunderte von beruflichen Quereinsteigern, die von Pädagogik, Lernprozessen und Didaktik noch nie etwas gehört haben. Die Folge ist, dass sich in den Seminaren immer mehr Teilnehmer einfinden, die von Schule und Unterricht nur wenig Ahnung haben.

Jeder zweite Bewerber springt ab

Erst im März hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) darauf hingewiesen, dass von über 1000 fertig ausgebildeten Lehramtsstudenten nur 550 das ihnen angebotene Referendariat antreten wollten: Der Rest muss über den Quereinstieg geholt werden. Auch für den Einstellungstermin im August gibt es zu wenig Bewerber: Die Verwaltung rechnet nur mit „rund 600 Einstellungen“, obwohl pro Halbjahr rund 1000 gebraucht werden.

Besonders groß ist der Mangel bei den Grundschullehrern. Wie berichtet, wurden jahrelang zu wenig Studienplätze zur Verfügung gestellt, weil der Senat den Universitäten kaum Vorgaben gemacht und keine Zielgrößen genannt hatte. Eine Folge ist offenbar, dass es auch zu wenig Fachseminarleiter für Grundschulen gibt. Stoffers betonte allerdings, dass „Personen, die keinerlei Erfahrung im Grundschulbereich haben, auch nicht als Fachseminarleiter tätig werden können“.

Aber diese Vorgabe scheint nicht eingehalten zu werden. Nach Informationen des Tagesspiegels wurde eine junge Lehrerin als Fachseminarleiterin für Grundschulen verpflichtet, obwohl sie zuvor nur ein paar Monate lang als Aushilfslehrkraft (PKW) an einer Grundschule gearbeitet und ihre Ausbildung dann an einer Sekundarschule absolviert hatte.

Früher waren für Ausbilder fünf Jahre Berufserfahrung nötig

Das zeigt, wie groß die Not ist,“ kommentierte der GEW–Vorsitzende Tom Erdmann die Entwicklung. Er erinnert daran, dass vor Ausbruch des Lehrermangels noch eine fünfjährige Berufserfahrung von Fachseminarleitern verlangt wurde.

„Wenn diese Voraussetzung aufgrund von Personalnot Makulatur wird, dann setzt sich die seit Jahren um sich greifende Entqualifizierung des Lehrerberufes in Berlin fort – jetzt nur auf höherem Niveau“, kritisiert Berlins Lehrer des Jahres 2013, Robert Rauh, der selbst als Fachseminarleiter für Geschichte tätig ist. Ein Lehrer verfüge nach seinem Referendariat, das „aufgrund von Personalmangel“ gerade erst auf 18 Monate verkürzt wurde, nicht über ausreichend Unterrichtserfahrung. „Kein Straßenbahnfahrer in Berlin, so Rauh, würde sofort nach seiner Ausbildung als Ausbilder eingesetzt: „Er muss Fahrpraxis nachweisen und zunächst alle Strecken gefahren sein“.

Statt die Voraussetzungen für Fachseminarleiter zu senken, sollte der Senat die Attraktivität erhöhen, fordert Rauh. Im Vergleich zu anderen Ländern sei die Fachseminarleitung in Berlin keine Beförderungsstelle: „Es gibt zwar eine Stundenreduzierung, aber die geringe Aufwandsentschädigung von etwa 60 Euro und die Möglichkeit, jederzeit abberufen zu werden,lädt nicht dazu ein, erfahrene Lehrer für diese in der Lehrerausbildung so wichtige Aufgabe zu gewinnen“, resümiert Rauh. Auch Erdmann schlägt vor, die Bedingungen attraktiver zu machen, um mehr erfahrene Lehrer als Fachseminarleiter zu gewinnen.