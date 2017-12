Currywurst zur Mitternacht

Um 24.00 Uhr wird – das ist so Tradition – Currywurst serviert. Es bildet sich eine lange Schlange. Der Andrang ist bei Weitem größer als zuvor am Austernstand. Vor Jahren, sagt ein boshaft lächelnder Kollege, habe sich ein Alpha-Journalist in die Austernpracht erbrochen. Ein Mann lässt sich gleich zwei Portionen Wurst auf die Pappe schaufeln. In der Lobby singt das Trio: „I got a hangover! I’ve been drinking to much for sure.“

Blickt man vom ersten Stock auf die Lobby, erlebt man kurz nach Mitternacht den Höhepunkt der Ausgelassenheit. „I’m loving angels instead.“ Vintage Vegas rockt das Haus mit mehrstimmigem Gesang, drei Soul-Männer singen Coverversionen, generationsübergreifende Mainstreamhits. Besser wird es nicht. „Seid ihr gut drauf, Party People?“ Die Menge heult, hüpft und grölt mit. Im Hintergrund strahlt der Mercedes Stern wie ein kaltes böses imperatives Auge. In diesem Zeichen sollt ihr leben, lieben, fahren, sterben.

Tänzchen auf dem Vulkänchen

Auf den Tanzflächen setzt die große Lockerung ein. Immer mehr Damen lassen ihre High Heels am Rand stehen und tanzen besockt oder barfuß, manche Herren lassen die losen Ende ihrer nun geöffneten Fliege lässig hängen. Dennoch: Vom Exzess sind wir Lichtjahre entfernt, das ist allenfalls kontrollierter Kontrollverlust. Nur einmal landet eine berserkerhaft rockende Dame auf dem Po, doch das passiert jeden Abend in der Disco auf dem Dorf. Wer Angst hatte, dieser Ball würde ein dekadenter Tanz auf dem Vulkan wird enttäuscht, es ist allenfalls ein Tänzchen auf dem Vulkänchen.

Niemand schreit Krise, niemand macht Alarm, alle geben sich betont gelassen, die Verfassung, der Steinmeier, die Merkel werden es schon richten. Es ist einfach nur ein schönes Fest, vielleicht ist das das Beunruhigende. Die Republik zittert nicht, nicht hier, der Champagner ist das Viagra der optimistischen Auguren.

Lebte George Grosz noch, der kalt und unerbittlich zupackende Gesellschaftschronist der Weimarer Republik, es fiele ihm sicherlich schwer, die Fratzen der Gesellschaft zeichnend zu entlarven. Vielleicht entdeckte er den Typus des denkfaulen Demokraten, vielleicht spürte er eine milde Depression im Gehirn der Republik, vielleicht sähe er lauter verwöhnte Kinder, die ihr Glück zu selbstverständlich nähmen. Vielleicht, vielleicht.

Der Oktopus

Dirk Kurbjuweit vom „Spiegel“ ist schon auf dem Weg zur Garderobe. Er scheint in melancholischer Stimmung zu sein. Er nimmt sich jedoch Zeit für ein Gespräch, er ist kein Aufmerksamkeitsjäger, seine Augen bleiben beim Gesprächspartner. Als der Ball noch im Interconti stattfand, sei die Stimmung hedonistischer gewesen, hier im Adlon sei doch alles kontrollierter, unübersichtlicher. „Fast jedes Gespräch endet mit einem kleinen Kater.“ Viele Kollegen klagen. Die Geschäfte laufen nicht mehr so gut. Was, frage ich, ist die Geschichte dieses Abends? Er denkt lange nach.

„Vor einigen Wochen war ich in London. Total langweiliger Abend, langweiliges Treffen, wirklich tödlich langweilig. Der Mann, mit dem ich sprach, wirkte wie die Verkörperung der Langeweile. Und dann erzählt der mir einen Traum, den er immer wieder träumt, von einem Oktopus, der an seiner Wand auftaucht. Und jedes Mal versucht er diesen Oktopus zu fangen, mit einem gefalteten Blatt Papier, wie man eine Fliege oder Spinne an der Wand fängt. Aber das gelingt ihm nicht, niemals. Und dann träumt er wieder und wieder vom Oktopus. Das ist doch verrückt. Plötzlich war dieser kahlköpfige Mann überhaupt nicht mehr langweilig für mich. Was für eine irre Geschichte. Und so eine Geschichte hab’ ich heute Abend auch erlebt!“

Ich sehe ihn erwartungsvoll an. „Aber ich hab’ sie vergessen. Einfach vergessen.“ Kurbjuweit blickt aufrichtig bekümmert, ratlos, und ich verwerfe den Gedanken, er wolle mich auf den Arm nehmen. Ob er auch mal von Angela Merkel träume? „Nein, nein“, sagt er rasch, „die gehe ich analytisch an, nicht emotional. Hab nie von Merkel geträumt.“

Wein auf dem Bundespresseball 2017. Foto: Thilo Rückeis

Der Veteran

Sie sind, mit Verlaub, ein Grünohrhase, oder? Das erste Mal da? Haben sie Politikerinnen erwartet, die sich die teuren Frisuren zerraufen, weil es jetzt doch nichts wird mit dem Ministersalär? Rempeleien auf der Tanzfläche? Das ist das Klassentreffen der classe politique. Hier wird mit zugenähten Lippen getanzt. „Unter drei“ heißt hier wirklich „Unter drei“, alle halten dicht. Erdbeben? Welches Erdbeben? Wir Älteren haben erlebt, wie 1989 die Mauer gefallen ist, weil jemand bei einer Pressekonferenz den Überblick verloren hat, wir haben Aufstieg und Fall des Testosteronbombers Gerhard Schröder verfolgt und wir haben zwölf Jahre die kühle Effizienz Angela Merkels hin- und hergewendet, meinen Sie, jetzt könnte uns Christian Lindner schockieren?

Der Jamaika-Knall hat uns und dem Ball gut getan und uns aus der Selbstbetrachtungsfalle geholt. Ich habe Jahre erlebt, da ging es nur um den Niedergang des Journalismus, 2015 hat man sich fast ausschließlich darüber unterhalten, ob Frauke Petry mittanzen durfte, und 2016 ging es um den Aufstieg der AfD. Ich erlebe hier heute mehr fröhliche als besorgte, mehr nachdenkliche als hysterische Gespräche.

Mit der Einschätzung der gegenwärtigen Lage bin ich als langjähriger Beobachter vorsichtig. Erleben wir eine Posse? Einen echten Umbruch der Parteienlandschaft? Das Ende der Ära Merkel? Ist sie morgen Phönix aus der Asche? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sich die Umschlagsgeschwindigkeit von News dramatisch verändert hat und die, die diese Nachrichten sichten, deuten und analysieren, werden immer weniger.

Die Gesellschaft der Singularitäten

Das Adlon ist ein seltsamer Ort, heute und alle Tage. Nostalgie-Orgie in Beton. Fake-History, Retro-Klotz. Das Fest findet auf zwei Stockwerken statt. Der Ball hat zwei Herzkammern. In der Lobby (die heute Mercedes-Benz-Lounge heißen muss) wird ausgelassener getanzt, eine Art Disco. Im Ballsaal geht es gezügelter zu, Standardtänze, später freies Zappeln. Man verläuft sich oft. Das Handy dient vielen als Kompass und Navi. „Ohne mein Handy wäre ich verloren gewesen“, stöhnt einer. Überall tun sich kleine Zimmer auf. Esszimmer, Kaminzimmer, Bibliothek, Spielbank, Lindenzimmer, Bundeszimmer, Palaissaal, Bel Etage, kleiner Wintergarten, Raucherlounge. Irgendwo wird, mit freundlicher Unterstützung der Tabakindustrie, von einer jungen Frau ein Tabakheizsystem angepriesen. „Riechen Sie etwas? Das ist geruchsneutral. Das können sie auch im Bett einsetzen.“

Flaniert man durch die endlosen Gänge, verliert man leicht die Orientierung, überall ploppen kleine Bühnen auf, die Gäste wirken wie Schauspieler am Set eines Films, der von früher erzählen will und doch am Hier und Heute klebt. Den Gesichtern fehlt die Dramaspur, die Physiognomien bezeugen „Wir sind drin“. Da und dort tropft Ennui aus den Augen, von den Stirnen, aus den Mündern. The dancing dead. Leben wir noch? Lebten wir je? Es wirkt wie eine „Gesellschaft von Singularitäten“, jeder will was Besonderes sein und darstellen, doch darin wirken alle gleich und normal, der Smoking ist die bieder-brave Exzellenz-Garderobe.

Jeder kreist um sich selbst, ein Kosmos von Ego-Athleten. Wo ist die Gemeinschaft? Der Star des Abends ist zweifelsohne der Bundespräsident, er ist das wandelnde Gravitationszentrum und doch reiht er sich ein ins Normalitätsbild. Er beansprucht keine Glamour-Existenz, er ist so grau und streng wie der Bundesadler, die Würde des Amtes trägt er nicht wie eine Monstranz vor sich her, dabei gelingt Steinmeier ein besonderer Zaubertrick: Er ist allgegenwärtig und doch unsichtbar, er ist wie immer und doch ganz anders, ihn schreibt Geschichte, Geschichte schreibt er und doch bekommt man ihn erzählend kaum zu fassen.

Austern auf dem Bundespresseball 2017. Foto: Kai-Uwe Heinrich

Letzte Zuckungen

Die Coverband stellt den Betrieb ein.

„Zugabe, Zugabe“-Rufe.

Auf ein Letztes:

04.07 Uhr, „Highway to hell“

04.13 Uhr, die Live-Band hört endgültig auf zu spielen. Stars vom Band

04.14 Uhr, Stones „I can't get no satisfaction!“

04.30 Uhr, Oasis, „Wonderwall“

04.55 Uhr, Helene Fischer, „Atemlos“

Don't think about the rest

5.15 Uhr, Ballsaal: „Life is life“ von Opus.

When we all get the power/

we all give the best/

every minute of an hour/

don’t think about the rest

Jeder geht für sich allein

Je später die Stunde, desto seltsamer die Raumerfahrung. Ich hatte das Hotel um 16.45 Uhr betreten und bekam die Garderobennummer 001. Um 2.45 Uhr zieht die Garderobe in den kleinen Wintergarten um. Nach und nach schließen die Räume, die Raucher werden aus der Lounge gebeten, ein Raum nach dem anderen wird geschlossen. Der vielfältige Möglichkeitsraum ist plötzlich ein Schrumpfpalast, die letzten Gäste wirken wie gerupfte Nachtträumer. Eben noch ertrank man in Gesichtern, plötzlich erscheinen alle gesichtslos. Eben noch dachte man, hier beginnt ein Roman, jetzt zerfließt alles zu Impressionspfützen, dünnhäutigen Sätzen. Der Ball stirbt.

Nur noch der Ballsaal leistet Widerstand, doch sein Herz schlägt bedrohlich schwach. Drei Paare tanzen bis zur Erschöpfung, als gelte es, ein Preisgeld abzuholen, das vor dem sozialen Absturz rettet. Der DJ lässt den unerbittlichsten aller Rausschmeißer um exakt 5.30 Uhr ablaufen: Frank Sinatra „New York, New York“. Der Barman serviert einen letzten Drink auf dem Parkett. „I wanna wake up in a city, that doesn’t sleep.“ Geschirrwagen fahren klappernd durch die Gänge, Techniker bauen die Musikanlage ab.

Die Maschinerie serviert auch die zähesten Gäste geräuschlos ab. Es bleibt nur der Hinterausgang zur Behrenstraße. Es regnet in Strömen. Jeder geht für sich allein. Ein Pfandflaschensammler bückt sich. Der M 85 kommt drei Minuten zu spät. Die Füße brennen. Das Holocaust-Mahnmal im Regen, es glänzt.

Der Autor ist politischer Dokumentarfilmer und Schriftsteller. Für seinen Film „Angela Merkel – die Unerwartete“ interviewte er zahlreiche Weggefährten der Kanzlerin.