Cay Dobberke aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF:

+++ Auf das 68. Berliner Einkaufszentrum hat niemand sehnsüchtig gewartet, trotzdem planten Centerspezialist Harald Huth und die Karstadt-Eigentümerfirma Signa seit mehr als zweieinhalb Jahren die „Mall of Ku'damm“ auf und neben dem Gelände von Karstadt am Kurfürstendamm. Nun aber deutet vieles darauf hin, dass die Mall nicht entsteht. +++

+++ Zu alt zum Sprayen? Iwo! Die Volkshochschule bietet Graffitikurse für Senioren an. Ende April soll so eine Wand im Seniorenheim am Heckerdamm verziert werden. +++

+++ Was die Kantstraße besonders macht: Wir verlosen druckfrische Exemplare von Birgit Jochens Buch "Die Kantstraße. Vom preußischen Charlottenburg zur Berliner City West". +++