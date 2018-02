Aus Treptow-Köpenick berichtet heute Simone Jacobius in ihrem Leute-Newsletter unter anderem über diese Themen:+++ Container gegen den Engpass an Müggelheimer Grundschule +++ Modulare Kita in Oberschöneweide für die Kleinsten+++ Kapazitätsproblem bei Schwimmhallen +++ Bauarbeiten ohne Ende in der Bösche +++ Chance auf neuen Stolperstein +++ Neuer Schutz für Lange Brücke +++ S3 soll öfter rollen +++ Schwerer Verkehrsunfall +++ Kein Tötungsdelikt +++ King of Pop in Freiheit +++ Union schafft endlich einen Dreier +++ Pechstein zufrieden +++ Keine Angst vor der Schweinepest.

Paul Lufter behandelt in seinem Lichtenberg-Newsletter unter anderem diese Themen:+++ Neuer Gewerbepark an der Frankfurter Allee +++ „Wir lassen uns nicht abhängen“ – CDU kritisiert Verkehrskollaps im Osten +++ Angriffe auf Parteibüros +++ Groko – SPD in Friedrichsfeld frustriert +++ Straftaten gegen Asylsuchende und Geflüchtete 2017. Tsp