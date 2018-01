Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke über den Ärger um Dauer- und Falschparker: Leser haben uns viele betroffene Straßen genannt +++ Promi-Maßschneider Günter Adam erinnert sich an fünf Jahrzehnte des Gesellschaftslebens am Kurfürstendamm +++ Die SPD-Fraktion will das Schillertheater zur Tanzbühne machen +++ Wir verlosen Karten für das Stück „Kabarett Größenwahn“ im Deutsch-Jüdischen Theater +++ Das leer stehende Schoeler-Schlösschen: Was wird aus Wilmersdorfs ältestem Haus? +++

Aus MITTE berichtet Melanie Berger unter anderem über folgende Themen: +++ Kneipenbesitzer aus dem Sprengelkiez startet Petition gegen Rauswurf – Vermieter spricht von unbezahlten Rechnungen +++ Club der Polnischen Versager gründet eine Partei +++ Interview mit dem neuen Leiter des Sozialamtes Mitte, dem größten Sozialamt Deutschlands +++ Zehn U-Bahnhöfe werden bis 2020 barrierefrei +++ Mexikanischer Imbiss „Neta“ im Test +++