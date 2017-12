+++ Aus SPANDAU meldet sich André Görke mit diesen Themen: +++ „Die Hertha ist ganz schön träge“: Zwei Spandauer Kapitäne steuern das Gründungsschiff diese Woche nach Treptow (und verraten die Route durch Berlin) +++ Breaking Bad, Til Schweiger und Drogen, Drogen, Drogen +++ Spandaus schlimmste Radwege, Folge 3: Gatower Straße (die 2020 ausgebaut wird) +++ Foto: Falkenhagener Feld in den 60ern +++ Grafiken und Routen zum neuen O-Bus in Spandau +++ Wie viele Intensivtäter leben in Spandau? +++

+++ Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG meldet sich Sigrid Kneist mit folgenden Themen: +++ Das Ende eines Plattenladens +++ Neues von der Ampel an de Hauptstraße +++ Der hartnäckige FDP-Vorsitzende: Christian Lindners Plakat hängt immer noch +++ Kartenverlosung: Das Stück „Ein Weihnachtslied im Theater Morgenstern +++ Abschied vom DGB-Haus an der Keithstraße +++ Raum für Insekten +++ Politiker protestieren gegen Stellenstreichungen bei General Electric in Marienfelde +++ Projekt Mühlenberg: Verdichtung in der Stadt +++

+++ Aus MARZAHN-HELLERSDORF berichtet Ingo Salmen: Fußball, Fitness oder Leichtathletik? Wir suchen den beliebtesten Sportverein im Bezirk +++ Von „Vergasen“ bis „Bombe drauf“: Was die AfD seit einem Jahr auf ihrer Facebook-Seite duldet +++ Wohnungssuche und Spendenkonto: Ein Update nach dem Hochhausbrand in Biesdorf +++