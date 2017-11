12 Bezirke, 96 Ortsteile, 1000 Geschichten. Damit sie nicht verloren gehen, werden sie in unseren Bezirks-Newslettern aufgeschrieben. Sie erscheinen jeden Tag, verteilt über die ganze Woche. Am Freitag erscheinen wieder unsere Leute-Bezirksnewsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und Mitte.

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke über die gestrige Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) +++ Wolkenkratzer am Europa-Center geplant +++ Die Berliner Volksbank baut an der Bundesallee +++ Linke wollen die „Volkswagen Bibliothek“ der TU und UdK wegen des Dieselskandals umbenennen +++ Pergola am Brixplatz restauriert +++ Künstler laden in ihre Ateliers ein. +++

Laura Hofmann berichtet aus MITTE über folgende Themen: +++ Der Bezirk prüft erstmals Vorkaufsrecht in Wedding +++ 400 Eigentumswohnungen entstehen im „Quartier Luisenpark“ +++ Die Freiwilligenagentur Fabrik Osloer Straße stellt sich vor +++ Häusliche Gewalt: Mitte führt eine erschütternde Statistik an +++ Der Alexanderplatz könnte einen eigenen Staatsanwalt bekommen. +++