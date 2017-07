96 Ortsteile, 12 Bezirke, 1000 Geschichten. Viele davon erzählen wir – auch dank Ihrer vielen Tipps, Fotos und Hinweise – immer wochentags in unseren Tagesspiegel-Newslettern „Leute“ aus den zwölf Bezirken. Eine kleine Übersicht, was diesmal wichtig wird. In unseren kostenlosen wöchentlichen Newslettern „Leute“ berichten wir regelmäßig, hintergründig und unterhaltsam aus allen zwölf Berliner Bezirken. Hier gehts zur Anmeldung. Am heutigen Dienstag erscheinen die Leute-Newsletter aus Spandau, Tempelhof-Schöneberg und Marzahn-Hellersdorf mit Neuigkeiten aus diesen Bezirken.

Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG meldet sich Sigrid Kneist unter anderem mit folgenden Themen:

+++ Die BSR legt Pläne für eine neue Hauptverwaltung am Südkreuz vor +++

+++ Das Deutsch-Amerikanische Volksfest findet nach einem Jahr Pause erstmals in Mariendorf statt +++

+++ Grüne wollen sicherere Straßen für Radfahrer +++

+++ An einer Schöneberger Berufsschule ist der Betriebsfrieden gestört +++

Aus MARZAHN-HELLERSDORF berichtet Ingo Salmen:

+++ In Biesdorf soll das Theater des Ostens entstehen +++

+++ SPD will mit kommunalem Versorgungszentrum den Ärztemangel bekämpfen +++

+++ Kinderhaus Bolle bereitet sich auf den royalen Besuch vor +++

+++ CDU will Sportplätze von Vereinen pflegen lassen +++

+++ Übernimmt die BVG die Seilbahn der IGA? +++