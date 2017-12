Heute berichtet Thomas Loy aus TREPTOW-KÖPENICK +++ Gysi will Schlossplatz-Brauerei retten +++ Linke will Fähre zum Spreepark-Shuttle machen +++ Mutiger Umzug: Von Prenzlauer Berg nach Schmöckwitz +++ Das Gründungsschiff von Hertha BSC kommt am 14. Dezember +++

Robert Klages schreibt aus LICHTENBERG über diese Themen +++ Ein Besuch in der Notunterkunft für Geflüchtete in Karlshorst mit Innensenator Geisel +++ Hakenkreuze in die Haut geritzt: Nachbar Harro Schulze-Boysen +++ Neue Schule in Rummelsburg +++ „Artvent“ in Hohenschönhausen +++ Karlshorst: Wo die Pferde schöner traben +++ Milieuschutz im Weitlingkiez +++