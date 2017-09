12 Bezirke, 96 Ortsteile, 1000 Geschichten – viele davon erzählen wir in unseren wochentags erscheinenden Bezirks-Newslettern „Leute“. Freitagnachmittag kommen die Kiez-Nachrichten aus diesen zwei Bezirken:

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke über das Hin und Her um Hochhausprojekte +++ Wir verlosen Karten für das neue Arthouse-Kino am Zoo +++ Literaturfestival am Rüdesheimer Platz +++ Am Lietzensee wird die verfaulte Pergola der Großen Kaskade ersetzt +++ Neue Tafel am Ku’damm erinnert an Schüsse auf Rudi Dutschke +++ Pläne für Westkreuzpark liegen aus +++ Ärger um AfD-Plakat vor Grundschule +++ Herbstfest in Westend +++

Aus MITTE berichtet Laura Hofmann unter anderem über folgende Themen: Zu viele Flüchtlinge in Hostel in Moabit +++ Ordnungsamt meldet nach 15-minütiger Prüfung: Keine Radfahrer auf der Kurfürstenstraße +++ CDU und FDP wollen Kastanien retten +++ Erika-Heß- Preis für Beteiligungsprojekte von Kindern und Jugendlichen ausgerufen +++ Polizeibewachung der Potsdamer Brücke um zwei Wochen verlängert +++