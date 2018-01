Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke, was Newsletter-Leser vom Antrag der Grünen halten, die Autobahnbrücke am Breitenbachplatz abzureißen +++ Daneben: Gesperrter Radweg am U-Bahnhof Güntzelstraße wird endlich repariert +++ Fotoinstallation zeigt Überlebende des NS-Terrors +++ Bezirksamt soll „Angst-Räume“ beseitigen +++

Laura Hofmann berichtet aus MITTE über Bürgerprotest gegen den Spreeradweg am Schleswiger Ufer +++ Grüne wollen Radgesetz schon jetzt anwenden +++ Integrationsbeauftragte schlagen Alarm wegen Geburtsdatenregelung +++ AfD nutzt Anfragen statt Google +++ Neue Milieuschutzgebiete gesucht +++