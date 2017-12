Noch Platz satt hinterm Riesenrad

Während sich direkt vor der Bühne am Brandenburger Tor Menschen aneinanderquetschen, ist es hinter dem Riesenrad noch ziemlich leer. Am hinteren Eingang muss man kaum für die Kontrolle anstehen. Es ist also Platz genug für alle kurz entschlossenen Berliner und Gäste. So richtig beginnt das Programm aber ja erst in einer Stunde. Dann kommen: Tom Gäbel, NANA Darkman, Lucenzo, Whigfield, Oli P, The Rasmus, Bell Book and Candle, die Rednex, Stereoact,die MünchnerFreiheit, die Spider Murphy Gang, Frontm3n und die Höhner.