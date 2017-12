Alles entspannt auch in Köln und Hamburg

In Köln hat die Silvesternacht nach Angaben der Polizei friedlich begonnen. Es gebe bisher keine besonderen Vorkommnisse, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Auf der Domplatte herrschte vor einer Konzertbühne eine entspannte Atmosphäre. Rund um den Dom hat die Stadt eine böllerfreie Sicherheitszone eingerichtet. Die Ein- und Ausgänge werden von Wachleuten kontrolliert.





Unter verstärkter Polizeipräsenz haben auch in Hamburg die Feiern zum Jahreswechsel begonnen. Bis zum späten Abend waren an der Reeperbahn, den Landungsbrücken und am Jungfernstieg keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen, teilte ein Polizeisprecher mit. Laut Feuerwehr sind rund 20.000 Menschen bei den Landungsbrücken und 10.000 am Jungfernsteig. Es werde erwartet, dass viele im Verlauf des Abends Richtung Reeperbahn weiterziehen.