Notbetreuung an Kitas, Unterrichtsausfall an Schulen, Warterei in Bezirksämtern. Der Warnstreik im öffentlichen Dienst stellt die Stadt heute vor einige Probleme. Die Streikenden ziehen in einem Demonstrationszug vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor. Wir berichten von den Aktionen in unserem Liveblog.