Dichte Rauchschwaden, blinkende Spielautomaten, Gelsenkirchener Barock. Für echte Kneipenatmosphäre braucht es nicht viel. Wo sonst die Billardkugeln rollen und die Dartpfeile fliegen, herrschte Donnerstagabend dichtes Gedränge. Mehr als 100 geladene Gäste versammelten sich im Café Morena in der Malplaquetstraße, um die zweite Ausgabe des Magazins "Tagesspiegel Berliner“ zu feiern. Das Motto des Magazins lautet "Für Berlinerinnen und Berliner. Weltweit." Doch im Mittelpunkt des Abends und des Heftes stand ein Ortsteil vor der Haustür: Der Wedding.

Auf dem Titelblatt der neuen Ausgabe ist ein schöner Satz zu lesen: "Der Wedding ist ehrlich und rau. Man muss viel sprechen um zueinander zu finden – darin liegt die große Chance." Ehrlich und rau ging es auch auf der Feier zu. Aber vor allem menschlich. Wolle, der ehemalige Besitzer des Café Morenas nahm die Anwesenden mit auf eine Reise in das Wedding der 1970er-Jahre. Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt erklärte den Anwesenden, was eine echte Weddinger Kneipe ausmacht: "Es gibt keine Cola light." Und der Grafiker Axel Völcker, Macher des Magazins "Der Wedding", berichtete von der Kunst, den Charme des Ortsteils in einem Bild einzufangen.

Abwechslungsreich wie der Wedding

Die Tischgespräche hingegen verhandelten die thematischen Inhalte des neuen Heftes. Ist nun die Einführung des Satirikers Shahak Shapira in den "Tagesspiegel Berliner" zu derbe ausgefallen ("Schon wieder so ein Wedding-Gewichse")? Wie bewertet man die Einblicke in die Abgründe der Kunstbranche, in die der Galerist Michael Schultz den Leser blicken lässt? Diskussionsstoff für einen ganzen Abend liefert die Ausgabe. Von der Ermittlungsarbeit gegen Kinderpornografie, über eine kommunistische Nonne bis zur schweigenden Judith Holofernes. Einig waren sich letztlich alle bei einem Punkt: Das Heft ist so vielfältig und abwechslungsreich wie der Wedding selbst. Der "Tagesspiegel Berliner" liegt der regulären Ausgabe des Tagesspiegels am Sonnabend bei.