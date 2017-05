Nach der langen Kaltstartphase will die IGA mit einem heißen Angebot die Massen anlocken. Zum Abschluss einer „Hallo-Nachbarn-Woche“ wirbt sie für diesen Sonnabend mit dem Angebot, dass beim Kauf von zwei Tickets nur eins – bei unterschiedlichen das jeweils teurere – bezahlt werden muss. Die Offerte gilt ausschließlich beim Kauf für den sofortigen Besuch an den Eingängen zum IGA-Gelände, also nicht online oder an Vorverkaufsstellen und auch nicht in Kombination mit Rabattcoupons oder Gutscheinen. Auch Dauerkarten sind ausgenommen.

Ob die „Nachbarn“ aus Marzahn, Mariendorf oder Mailand kommen, ist egal. Sie alle zahlen am Sonnabend 20 Euro für zwei Tagestickets statt für eins. Dasselbe gilt für ermäßigte (18 Euro) und Kindertickets (5 Euro). Geöffnet ist von 9 Uhr bis mindestens 20 Uhr; Anreise am besten mit der U 5 bis Kienberg.