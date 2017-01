Der geplante Mauerbau von US-Präsident Donald Trump an der Grenze zu Mexiko alarmiert auch den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD). "Berlin, die Stadt der Teilung Europas, die Stadt der Freiheit Europas, kann nicht kommentarlos zusehen, wenn ein Land plant, eine neue Mauer zu errichten", erklärte Müller am Freitag.

„Berlin, die Stadt der Teilung Europas, die Stadt der Freiheit Europas, kann nicht kommentarlos zusehen, wenn ein Land plant, eine neue Mauer zu errichten. Wir Berlinerinnen und Berliner wissen am besten, wieviel Leid eine durch Stacheldraht und Mauer zementierte Teilung eines ganzen Kontinents verursacht hat“, teilte Müller mit. Die Teilung habe Millionen Menschen ihrer Lebenschancen beraubt. „Am Ende haben wir – das Volk – diese Teilung überwunden, und es gehört zu den Sternstunden des 20. Jahrhunderts, als am Brandenburger Tor, dem wichtigsten Symbol der Teilung, die Menschen die Mauer eroberten und sie dann Stück für Stück abgetragen haben. Das Brandenburger Tor steht für den Geist der Freiheit!“

Der Regierende Bürgermeister sagte weiter: „Heute, am Beginn des 21. Jahrhunderts, dürfen wir es nicht einfach hinnehmen, wenn alle unsere historischen Erfahrungen von denjenigen über den Haufen geworfen werden, denen wir unsere Freiheit zum großen Teil verdanken, den Amerikanern. Ich appelliere an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, diesen Irrweg von Abschottung und Ausgrenzung nicht zu gehen. Überall dort, wo heute noch solche Grenzen existieren, in Korea, auf Zypern, schaffen sie Unfreiheit und Leid.“ Zum Schluss seiner schriftlich verbreiteten Erklärung sprach Müller Trump persönlich an: „Ich rufe dem amerikanischen Präsidenten zu: Denken Sie an ihren Vorgänger Ronald Reagan. Erinnern Sie sich an seine Worte: ‚Tear down this wall.‘“

Reagan hatte sich bei seinem Berlin-Besuch 1987 direkt an den sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow gewandt: "Tear down this wall", sagte der damalige US-Präsident in einer Rede vor dem Brandenburger Tor - wenn Gorbatschow Frieden, Wohlstand und Liberalisierung suche, solle die Mauer niederreißen.

Trump hatte am Donnerstag per Dekret den Bau einer Mauer an der 3200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko angeordnet. Damit machte er ernst mit seinem Wahlkampfversprechen. Trump will so illegale Einwanderung aus dem Süden verhindern. Eine Reaktion des Weißen Hauses auf Müllers Appell gab es am Freitag zunächst nicht. (Tsp, AFP)