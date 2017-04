Sie sind eine der Dauer-Ärgernisse Berlins: verstopfte Schultoiletten oder aus den Rohren stinkende Anlagen. Jeder Bezirk erhielt 2016 eine Million Euro zur Schulklo-Sanierung. Auch 2017 werden zwölf Millionen Euro bewilligt. In der Antwort der Bildungsverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Joschka Langenbrinck sind die Schulen aufgeführt.

Für Mitte wurden Gelder bewilligt für die Rudolf-Wissell-Grundschule, die Carl-Bolle-Grundschule und Leo-Lionni-Grundschule. In Friedrichshain-Kreuzberg sind das die Reinhardswald-Grundschule, Schule am Königstor, Hector-Peterson-Schule, in Tempelhof-Schöneberg die Finow-Grundschule, Scharmützelsee-Grundschule, Sternberg-Grundschule Georg-von-Giesche-Schule.

Pankow verteilt Geld an die Grundschule im Blumenviertel, die Grundschule am Weißen See und das Primo-Levi-Gymnasium, Charlottenburg-Wilmersdorf an die Mierendorff-Grundschule, Grunewald-Grundschule, Friedensburg-Grundschule und Schule am Schloss.

In Spandau sind das die Grundschule am Ritterfeld, Grundschule am Birkenhain, die Paul-Moor-Schule, in Steglitz-Zehlendorf die Bröndby-Schule, Grundschule am Stadtpark Steglitz, das Willi-Graf-Gymnasium, in Neukölln die Schliemann-Schule, Matthias-Claudius-Schule, Hans-Fallada-Schule, Schule am Teltowkanal. Weitere Nutznießer sind die Bücherwurm-Schule am Weiher in Marzahn-Hellerdorf, die Sophie-Brahe-Schule, Schule am Berg, Merian-Schule, Schule am Altglienicker Wasserturm, Schule am Ginkobaum, das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Treptow-Köpenick, die Richard-Wagner-Grundschule, Grundschule am Roederplatz in Lichtenberg sowie die Benjamin-Franklin-Schule, Grundschule am Fließtal, und Stötzner-Schule in Reinickendorf.