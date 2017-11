In Berlin-Neukölln sind sogenannte Stolpersteine für von den Nationalsozialisten verfolgte und ermordete Bürger gestohlen worden. Zunächst wurde gemeldet, dass zwei in den Gehweg der Steinbockstraße in Neukölln eingelassene Stolpersteine fehlten, teilte die Polizei mit. Dies hatte ein Passant entdeckt. Die Mini-Denkmale wurden offenbar gestohlen. Später kamen noch Meldungen hinzu, dass Gedenksteine in der Rungiusstraße, Bruno-Bauer-Straße, Parchimer Allee, Gielower Straße und Onkel-Bräsig-Straße fehlten. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Die „Stolpersteine“ sind ein bundesweites Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Mit den kleinen Betonquadern mit Messing-Oberseite wird vor der letzten freigewählten Wohnadresse an Menschen erinnert, die zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Seit 1996 wurden in Berlin weit mehr als 7000 Stolpersteine für Juden, Sinti und Roma, Menschen aus dem politischen oder religiös motivierten Widerstand, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Opfer der „Euthanasie“-Morde und für Menschen verlegt, die als vermeintlich „Asoziale“ verfolgt wurden. (epd)

Das Projekt "Stolpersteine Berlin" kündigte bei Twitter an, alle gestohlenen Stolpersteine zu ersetzen und ruft zu Spenden auf. Mehr Infos gibt es unter www.stolpersteine-berlin.de.