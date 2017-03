Mitgliederversammlung in Steglitz-Zehlendorf : Berliner Südwest-CDU kann jetzt wählen

Termin und Ort für die Wahl des Wahlkreiskandidaten der Südwest-CDU stehen fest: Karl-Georg Wellmann und Thomas Heilmann treten am 19. März in der Halle des Cole-Sports-Centers am Hüttenweg gegeneinander an.

von Sabine Beikler