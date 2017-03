Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Paus wird die Berliner Grünen in den Bundestagswahlkampf führen. Sie siegte im Kampf um den ersten Listenplatz gegen die Ex-Parteichefin und Abgeordnete Bettina Jarasch. 70,8 Prozent der Mitglieder stimmten für Paus (798 Mitglieder). Auf Jarasch entfielen 308 Stimmen, 27, 35 Prozent. Auf der Mitgliederversammlung der Berliner Grünen im Estrel kamen 1002 Mitglieder.

Damit wird Jarasch wohl im nächsten Wahlgang um den zweiten Listenplatz gegen den Bundestagsabgeordneten Özcan Mutlu, den Pankower Abgeordneten Stefan Gelbhaar und Tibor Harrach antreten.

Zuvor hatte hatte Grünen-Bundesparteichef und Spitzenkandidat Cem Özdemir die Mitglieder am Sonnabend im Neuköllner Hotel Estrel launig auf einen langen Abstimmungstag eingestimmt: Das letzte Mal, als er bei den Berliner Grünen aufgetreten war, habe er danach eine Strafanzeige erhalten, nachdem ihm eine Cannabis-Pflanze überreicht worden war. Und so begann seine Rede auch mit dem Hinweis auf ein „Cannabis-Kontrollgesetz“, das es „nur mit den Grünen“ nach der Bundestagswahl geben werde. Am Sonnabend wollen die Berliner Grünen ihre Landesliste zur Bundestagswahl wählen. Und: Die Versammlung ist mit Stand 12 Uhr beschlussfähig: Statt der nötigen 891 Mitglieder sind 1002 Mitglieder gekommen.

Özdemir warb für die rot-rot-grüne Regierung in Berlin: Nun würden endlich Experten im BER-Aufsichtsrat sitzen, Flüchtlinge nicht mehr lange in den Turnhallen untergebracht werden, mehr Polizisten eingestellt werden. Und Rot-Rot-Grün habe der SPD auch das Soziale beigebracht. Und „die Regine“, also die Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos), werde die Stadt auch sicherer machen und mehr Fahrradwege bauen. Und der „liebe Dirk“, Justizsenator Dirk Behrendt, stemme sich gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Und „die Ramona“, also Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, bringe die Stadtwerke „endlich zum Laufen“. Summa summarum: Özdemir konstatiert eine „gute Politik“ in Berlin – im Gegensatz zur Bundespolitik.

Özdemir will Ehe für alle in einem Koalitionsvertrag verankern

„Wir bestehen darauf, dass die Ehe für alle im nächsten Koalitionsvertrag stehen wird“, sagte Özdemir. Auch die Kappung der Managergehälter würde auf der grünen Agenda stehen. Und sprudelnde Steuereinnahmen müssten in Infrastruktur gesteckt werden. „Wir investieren Geld in exzellente Infrastruktur vom Breitband angefangen, in Unis, Straßen, Bahnverbindungen“. Dann sei der Standort Deutschland konkurrenzfähig.“ Die Energiewende sei auch „keineswegs abgeschlossen“. Die Grünen stünden für Verlässlichkeit, Planungs- und Investitionssicherheit. „Da weiß man, was man hat“, so Özdemir, wenn man sein Kreuz bei den Grünen mache.

Das nächste große Thema müsse die Mobilitätswende sein. Özdemir nannte die Automobilstandorte Ingolstadt und Wolfsburg. Die Erfindung des Verbrennungsmotors komme an ihre Grenzen. „Der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor muss kommen und der Einstieg in die Mobilitätswende, die sehr wahrscheinlich elektrisch sein wird“, sagte Özdemir. Er attackierte die Bundesregierung mit Blick auf die „schwachsinnige Maut“. Ein Zeugnis mit Noten für Verkehrssenator Alexander Dobrindt (CSU) „wäre keine fünf, sondern eine sechs“. Aus „Patriotismus und Liebe zu diesem Land“ dürfe ein Verkehrspolitiker nicht mehr aus Bayern kommen.

Appell an die in Deutschland lebenden Türken

Özdemir ging auch auf den Kampf gegen Salafismus ein. „Wir haben nicht gegen Extremismus gekämpft, um beim Salafismus wegzuschauen. Das hat in unserer Gesellschaft nichts zu suchen.“ Angesichts des Referendums in der Türkei „hat es mit einer objektiven Wahl nichts zu tun“, sagte Özdemir. Eine demokratische Türkei könne es nur mit einer Türkei geben, „die alle ihre Bürger zur ersten Klasse machen“. Sollte er die Grundrechte weiter einschränken, werde „Erdogan uns immer als Gegner auf der anderen Seite vorfinden“. Er appellierte an die Türken, die hier wählen dürfen. „Wählt nicht ein Regime, in dem Ihr selber nicht leben wollt.“

Der Parteivorsitzende und Spitzenkandidat der Grünen sprach in dem Kontext über die kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. In Deutschland können man stolz sein auf die „Wiedergutmachungsarbeit“ von vielen jungen Menschen hierzulande. „Bitte liebe Türkei, macht das endlich auch mit der Auseinandersetzung um den Völkermord an den Armeniern. Auch da werden wir nicht nachlassen.“

Özdemir endete seine Rede mit einem Hinweis auf die zweite Bundesliga. Hier steht der 1. FC Union an erster, der VfB Stuttgart an zweiter Stelle. Und es fuchse ihn, so Özdemir, dass bisher immer nur Hans-Christian Ströbele für die Grünen das bundesweit einzige Direktmandat gewonnen habe. Er selbst habe in Baden-Württemberg das zweitbeste Ergebnis beim Erststimmenanteil erhalten. Er schlage einen Deal vor: Bei der nächsten Bundestagswahl solle es mindestens zwei Direktmandate geben – aus Berlin und Stuttgart. Und beide Fußballvereine sollten in die erste Bundesliga aufsteigen.