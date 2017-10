Auch im zweiten Anlauf ist vor dem Berliner Landgericht die Verlesung der Anklage gegen den mutmaßlichen Mörder eines 80-Jährigen gescheitert. Das Verfahren sei wegen nicht ordnungsgemäßer Schöffenbesetzung ausgesetzt worden, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag. Der Angeklagte Josef S. soll einen Rentner getötet und den zerstückelten Leichnam zehn Jahre lang in einer Tiefkühltruhe versteckt haben, um sich dessen Rente zu erschleichen.

Beim Prozessauftakt am 6. Oktober war das Verfahren gegen den 56-Jährigen gleich zu Beginn unterbrochen worden. Die Verteidiger erhielten so Gelegenheit, eine kurzfristige Neubesetzung der Ergänzungsschöffin zu prüfen. Nun stellte das Gericht fest, dass die ursprüngliche Schöffin nicht hätte einfach entschuldigt werden dürfen. Am 1. November soll der Gerichtssprecherin zufolge nun ein neuer Anlauf in dem Verfahren unternommen werden.

Hinweise eines Nachbarn des mutmaßlichen Mordopfers hatten Ende Januar zur Entdeckung von dessen Leichnam geführt. S. soll den verwitweten Rentner rund um den Jahreswechsel 2006 zu 2007 mit einem Kopfschuss getötet haben. Als Motiv unterstellt die Anklage dem bis dahin als unauffällig geltenden Trödelhändler Habgier. Bislang schweigt der Mann zu allen Vorwürfen. (AFP)