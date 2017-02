Ein 24-Jähriger hat am Dienstag im brandenburgischen Müllrose zwei Polizisten überfahren und dabei getötet. Der Mann steht im Verdacht, seine 79 Jahre alte Großmutter umgebracht zu haben, wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel sagte. Näheres konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. „Der Einsatz läuft derzeit noch“, hieß es am frühen Dienstagnachmittag.

Die Polizei war am Morgen alarmiert worden. Als die Beamten die Leiche am Vormittag fanden, sei der 24-Jährige schnell in Verdacht geraten, hieß es. Der Mann habe die Flucht ergriffen, an einer von der Polizei errichteten Kontrollstelle habe er zwei Beamte überfahren. Sie wurden so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starben.

Nach einen kurzen Flucht konnte die Polizei den Mann stoppen und festnehmen. Er befinde sich in ärztlicher Behandlung.

Nähere Informationen will die Polizei am Dienstag im Laufe des Nachmittags bekanntgeben. Für 17 Uhr will Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) bei einer Pressekonferenzen über die Details des Vorfalls informieren.