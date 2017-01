Nach den Anschlägen auf den Club Reina in Istanbul wird das Brandenburger Tor am Montagabend in den Farben der türkischen Flagge leuchten. Das bestätigte die Pressestelle der Senatsverwaltung auf Anfrage des Tagesspiegels. „Das neue Jahr hat in unserer Partnerstadt Istanbul mit einer menschenverachtenden Terrortat begonnen", sagte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. "Diese Tat verdient ebenso wie der Anschlag kurz vor Weihnachten hier bei uns in Berlin nichts anderes als tiefe Abscheu. Wir trauern mit Istanbul und unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien.“ Der Regierende Bürgermeister hat seinem Istanbuler Amtskollegen Kadir Topbaş bereits in einem Brief kondoliert und seine Betroffenheit zum Ausdruck gebracht.

Es ist bereits das zweite Mal, dass das Brandenburger Tor in den Farben der Türkei erstrahlt. Bereits nach den Anschlägen am Atatürk-Flughafen im Juni letzten Jahres leuchtete das Berliner Wahrzeichen aus Solidarität mit den Opfern rot-weiß.