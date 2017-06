Die Videosequenz dauert 20 Sekunden, die Horror-Bilder graben sich tief ins Bewusstsein: Eine Frau geht in einem Bahnhof eine Treppe hinunter und wird aus dem Nichts attackiert – feige von hinten durch einen Tritt in den Rücken. Sie stürzt die Treppen hinunter. Der Täter sieht zu, geht dann seelenruhig davon. Siebeneinhalb Monate später wird dem mutmaßlichen U-Bahn-Treter in dieser Woche der Prozess gemacht.

Der 28-jährige Svetoslav S. muss sich ab Donnerstag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Zudem werden dem aus Bulgarien stammenden Mann exhibitionistische Handlungen in zwei Fällen zur Last gelegt. Er soll sich zwei Wochen vor dem Angriff im Bahnhof Hermannstraße am helllichten Tag auf einem Parkplatz und 35 Minuten später in einem Park entblößt und masturbiert haben – jeweils vor Frauen.

Der hinterhältige Angriff im U-Bahnhof gehört zu jenen Fällen, die nach der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras zu einem schnellen Fahndungserfolg führten. Die Videosequenz verbreitete sich rasant im Netz und sorgte bundesweit für Bestürzung. Ein brutaler Angriff aus dem Nichts. Jeden hätte es treffen können. Prominente lobten eine Belohnung für die Ergreifung des Täters aus.

Es ist kurz nach Mitternacht, als am 27. Oktober mehrere junge Männer die Mittelebene des Bahnhofs in Neukölln betreten. Einige von ihnen haben Flaschen dabei. Locker scheint die Stimmung zu sein. Es ist laut Anklage 0.20 Uhr, als am Übergang von der S-Bahn zum Bahnsteig der U8 eine Frau an der Gruppe vorbeiläuft. Die junge Passantin hat die Kapuze ihres Mantels aufgesetzt. Sie stoppt kurz, blickt nach links und geht dann die ersten Stufen zum Bahnsteig hinab.

Der Täter soll den Tritt bei der Polizei gestanden haben

Die alltägliche Szene aber schlägt plötzlich in Gewalt um. Einer der Männer – Bierflasche in der einen Hand, Zigarette in der anderen – dreht sich ohne erkennbaren Grund um und folgt der ihm fremden Frau. Er wird schneller, zieht an seiner Zigarette, pustet Rauch aus – und greift an. Die Passantin ist auf der Hälfte der Treppen, als der Täter ihr gezielt und wuchtig in den Rücken tritt. Das arglose Opfer stürzt kopfüber und fällt mit dem Gesicht auf den Bahnsteig. Der Mann wartet den Aufprall ab, zieht an der Kippe und geht mit seinen drei Begleitern ungerührt davon.

Andere Fahrgäste kümmerten sich auf die Verletzte. Die damals 26 Jahre alte Frau hatte einen Armbruch und eine Kopfplatzwunde erlitten. Auf den Fahndungserfolg musste sie bis Dezember warten. Sechs Wochen nach der Attacke veröffentlichte zunächst eine Zeitung die schockierenden Bilder. Kurz darauf leitete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung mit dem Video ein – genehmigt durch einen richterlichen Beschluss. Die Identität des Tatverdächtigen wurde nach Hinweisen ermittelt. Svetoslav S. aber war zunächst untergetaucht.

Der 28-Jährige wurde festgenommen, als er am 17. Dezember am Zentralen Omnibusbahnhof mit einem Bus aus Südfrankreich ankam. Der Mann – den Angaben zufolge ein dreifacher Vater mit Vorstrafen wegen Diebstahls und Fahrens ohne Führerschein in Bulgarien – soll den Tritt bei der Polizei gestanden haben. Ihm droht eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Fünf Prozesstage bis zum 6. Juli sind geplant.