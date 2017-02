Nach dem Brand in einem Saunaclub an der Kurfürstenstraße, bei dem drei Männer starben, hat der Bezirk Tempelhof-Schöneberg die weitere Nutzung der Räume vorerst untersagt. Laut rbb-Abendschau will Baustadtrat Jörn Oltmann nun prüfen, ob die 1981 erteilte Baugenehmigung noch gilt und möglicherweise unerlaubte Umbauten erfolgten.

Wie berichtet, war der Brand am Sonntagabend im verwinkelten Darkroom des Saunaclubs "Steam Works" ausgebrochen. 25 Männer, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in den Räumen des Saunaclubs befanden, konnten sich ins Freie retten. Für drei Besucher kam allerdings jede Hilfe zu spät.