Man erkennt sie an den Bändern mit Turnfest-Karten, die um ihre Hälser hängen und an den Sportschuhen und Multifunktionsjacken. Die Turner sind in Berlin. Mehrere große Gruppen drängen bei Regen schnell in die S42 Richtung Messegelände, in Richtung der Wettkämpfe des Internationalen Deutschen Turnfestes.

40.000 Turner und Gäste versammelten sich Samstagabend zur großen Eröffnungsfeier am Brandenburger Tor. Stargast der Eröffnungsveranstaltung in der Nachbarschaft des Berliner Reichstagsgebäudes war Olympia-Turner Andreas Toba, der unter dem Beifall der Zuschauer am Pauschenpferd trotz Nieselregens sein Comeback nach neun Monaten Verletzungspause aufgrund von drei Knie-Operationen feierte. Er hatte trotz Kreuzbandriss in Rio am Pauschenpferd weitergeturnt und dem deutschen Team damals den Einzug ins Olympia-Finale ermöglicht.

Zuvor war ein bunter Festzug mit über 15.000 Turnfest-Teilnehmern aus allen 22 Landesverbänden sowie den Gästen aus elf Ländern über die Straße des 17. Juni gezogen. Mit Fahnen, Turngeräten und zahlreichen Musikinstrumenten weckte der Zug Vorfreude auf die Turnfesttage bis zum 10. Juni.

Bis dahin stehen 400 Wettkämpfe und 40 Shows auf dem Sport-Kalender. Insgesamt 80 000 Teilnehmer haben ihre Meldungen abgegeben, dazu werden täglich 20 000 Besucher in der Hauptstadt erwartet. Die Hälfte der Turner wird in Berliner Schulen untergebracht. Erstmals werden diese Schulen auch von der Polizei bewacht - Grund ist die angespanntere Sicherheitslage in Europa nach den jüngsten Terroranschlägen.

Programm in ganz Berlin

Sieben Tage lang tragen 80.000 Teilnehmern aus 3200 Vereinen und elf Nationen 400 Wettkämpfe aus. Zusätzlich werden 20.000 Tagesgäste erwartet.

Am heutigen Sonntag starten die Wettkämpfe. Etwa die Deutschen Meisterschaften im Geräteturnen, Bouldern und Aerobic. Daneben finden Ausstellungen und Konzerte statt. Das Turnfest findet in der ganzen Stadt satt. Von den sportlichen Aspekten auf dem Messegelände und der Mercedes-Benz-Arena bis zu Yoga, Fitnesstest und auch einer Sporthistorischen Ausstellung auf dem Breitscheidplatz, dem Platz der Republik, dem Washingtonplatz, am Brandenburger Tor sowie am Hauptbahnhof.

Das Konzertereignis des Turnfestes wird das Galakonzert des Sinfonischen Landesblasorchesters des Hessischen Turnverbandes sein. Es findet am Montag im Konzertsaal der Universität der Künste statt. Genaue Programmpunkte und Zeiten können Sie auf der Homepage des Turnfestes nachlesen. (Tsp mit dpa)

Viele Menschen haben während der Eröffnung des Turnfestes auf dem Platz des 18. März. Foto: Rainer Jensen/dpa