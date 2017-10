Die Berliner AfD hat mit einer ungewöhnlichen Aktion auf die Kritik des Friedrichstadt-Palast-Intendanten Berndt Schmidt reagiert: Nachdem sich Schmidt in einer internen Mail von Theatergästen, die die AfD gewählt hatten, distanziert und den Rechtsruck in Ostdeutschland beklagt hatte, verlost der AfD-Landesverband nun Tickets für eine Vorführung im Friedrichstadt-Palast.

10 Karten für bekennende AfD-Wähler

Das sagte Parteisprecher Roland Gläser dem Tagesspiegel: „Wir verlosen zehn Karten für die Show am Samstagnachmittag unter denen, die sich bei mir per Mail melden.“ Voraussetzung sei, dass die Bewerber bekennende AfD-Wähler seien. Bei dem Stück, für das die AfD Tickets verlost, handelt es sich um die aktuelle Revue „The One Grand Show“.

Mit der PR-Aktion will die Partei gegen die Absage des Intendanten protestieren. Dieser hatte wie berichtet in seiner Mail mitgeteilt, sein Haus werde sich „künftig noch deutlicher als bisher von 20 oder 25 Prozent unserer potenziellen Kunden im Osten abgrenzen und von Hohlköpfen mit Migrationshintergrund selbstverständlich auch“.

Er wolle deren Geld nicht, schrieb Schmidt. Auf Nachfrage räumte er ein, dass der Palast allerdings nicht überprüfen könne, welche Gäste tatsächlich zu den AfD-Wählern gehörten. Die Aktion sei rein symbolischer Natur. Umgekehrt ist es nun ähnlich: Das Erscheinen ihrer Wähler am morgigen Sonnabend im Friedrichstadt-Palast werde die AfD per Video begleiten, sagte Parteisprecher Gläser.

Klaus Lederer hat Verständnis für Schmidt

Der Streit hat derweil die Politik erreicht: Am Donnerstag hatte AfD-Fraktionschef Georg Pazderski gefordert, die staatliche Förderung für den Friedrichstadt-Palast einzustellen. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) äußerte sich in der „Berliner Zeitung“ dagegen wohlwollend zu Schmidts Initiative gegen die AfD. „Der Intendant hat eindeutig Stellung gegen den zunehmenden Rechtspopulismus bezogen, das finde ich absolut in Ordnung“, sagte Lederer.